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Президент предложил не сокращать погранвойска

01.06.2018 15:18 — Разное | Ежедневник  
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Президент предложил не сокращать погранвойска

Президент Беларуси Александр Лкашенко считает важным сохранить численность пограничников.

Александр Лукашенко поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой.

«Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращаться в погранвойсках. Все-таки они тут постоянно в боевой готовности. И обучение дай бог. И для будущего они все-таки людям дают больше навыков, хотя бы для обычных мотострелков. Может быть, нам где-то армии подсократиться на 2-3 тыс., оставив им (пограничникам – ред.) эту численность. Пусть они будут на каждой заставе по 5-10 человек», - сказал глава государства при посещении погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе на границе с Украиной.

По словам белорусского лидера, главная цель заключается в более эффективной подготовке военнослужащих. Кроме того, есть и другие плюсы. На заставе военнослужащие живут как дома, и здесь нет дедовщины, считает он.

«Мы же сегодня не воюем - мы готовим людей, обучаем. Это очень большая работа, которую мы должны провести по перераспределению вместе с армией личного состава органов погранслужбы, - заявил президент. - Если они смогут это сделать, и это для государства выгодно, и это будет на перспективу, значит, мы пойдем этим путем. Здесь военнослужащих обучат лучше, чем в армии. Система другая, и их меньше».

 
 
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Президент Беларуси Александр Лкашенко считает важным сохранить численность пограничников.
 
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