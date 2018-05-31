"В старости точно ничего не обвиснет". Бодибилдеры - о накаченном теле и комментариях окружающих

Красивое тело — это не обязательно параметры подиумных моделей, считают бодибилдеры. Эти ребята дни напролет работают над мощным плечевым поясом, тягают «железо» и отказываются от сладостей в рационе ради кубиков на прессе. GO.TUT.BY поговорил с культуристами о канонах красоты, ограничениях ради идеального торса и реакции окружающих на их сверхобъемы.



Источник: личный архив Артема Лукашенко

«Каждый день мне пишут, что я похожа на мужика»

Вика Свит — фитнес-модель и кандидат в мастера спорта по бодибилдингу. 28-летняя минчанка открыто говорит о своих пластических операциях по изменению лица и груди и вспоминает, что стало поводом удариться в спорт.

— Семь лет назад парень, который мне нравился, сказал: «Ты красивая, но толстая». Я решила пойти в зал, чтобы похудеть. Тогда я весила 84 килограмма при росте 159 сантиметров. За полгода сбросила около 20 килограмм. Но продолжила заниматься — спорт очень затягивает.



Источник: личный архив Вики Свит

Фитнес-модель рассказывает, что первое время не шло и речи о работе с персональным тренером.

— Поначалу я занималась в зале с пауками, который находился в подвальном помещении. За возможность тренироваться бесплатно мыла там полы. Я не росла тепличным ребенком, а всего добивалась двойным трудом. Мама воспитывала меня одна, работая медсестрой, — поясняет девушка. — Я не знала, как правильно обращаться с «железом», допускала много ошибок. А позже решила писать в соцсетях русским и украинским бодибилдерам, выражая свое восхищение. Они в ответ давали мне рекомендации, дистанционно консультировали. И теперь эти люди восхищаются моими стремительным изменениями.

На вопрос, почему идеалом красоты Вика Свит выбрала не худощавых моделей, а бодибилдерш, она отвечает:

— На стенах той старой тренажерки висели плакаты накаченных женщин. Я часто смотрела на них и в какой-то момент поняла: мне больше не хочется тонюсеньких ручек и просто подтянутой попы. Представление о красоте изменилось.



Источник: личный архив Вики Свит

Фитнес-модель уверяет: она не боится перекачаться и переборщить с трансформацией внешности.

— Люди любят повторять: главное — знать меру. А я всегда отвечаю: «Кто установил эти рамки и стандарты красоты?». Раньше при виде широкоплечей девушки я и сама удивлялась: «О боже! Какой ужас». А сейчас понимаю — это красиво. Я стараюсь проявлять творчество, меняя свою внешность. Да, в некотором смысле фанатизм присутствует. Мне до сих пор кажется, что я не накаченная и не готова к лету.

Бодибилдерша научилась не обращать внимания на злобных комментаторов. Она отмечает, что меняет себя не для того, чтобы кому-то понравиться, а для внутренней гармонии.

— Близкие гордятся мной, показывают друзьям журналы с моими фото. В глаза от незнакомых людей слышу много комплиментов, а за глаза — шквал критики. Каждый день мне пишут, что я похожа на мужика. Говорят, что я вроде ухоженная, но очень большая. Некоторые спрашивают: «Ты что, трансвестит?». Я не отвечаю на эти сообщения — зачем попусту тратить свою энергию? Лично я считаю, что женственность — это то, что внутри. Приятно, что с каждым годом я нравлюсь себе все больше.

«Красивым телом можно заработать поклонниц, а вот деньги надо зарабатывать умом»

Артем Лукашенко — персональный тренер в тренажерном зале и четырехкратный чемпион Беларуси по пляжному бодибилдингу в категории до 178 сантиметров. К 29 годам у Артема в наличии несколько наград с соревнований и практически эталонное тело. А в старшей школе этот парень комплексовал из-за чрезмерной худобы.



Источник: личный архив Артема Лукашенко

— В школе на взвешивании постоянно переживал из-за цифр на весах. С ростом 175 сантиметров весил всего 65 килограмм, — вспоминает Артем. — Хотя комплекс развивался исключительно в моей голове: сверстники никогда не подкалывали и не высмеивали.

В 10-м классе он решил регулярно ходить в тренажерку и целенаправленно набирать вес.

— Изначально мне хотелось изменить свое тело, добиться красивого рельефа. Я считаю, что людей встречают по одежке, — говорит бодибилдер. — Конечно, не все должны быть накаченными с суперрельефными мышцами. Лично мне приятно видеть мужчин с нормальными подтянутыми животами или женщин в возрасте, которые не только продумывают макияж и одежду, но и следят за собственным телом.

В последние годы вес Артема держится в районе отметки 88−90 килограмм. Молодой тренер подчеркивает, что красивое тело не стоит ему больших ограничений в еде.

— Когда я питался скудно и придерживался монотонной диеты, было больше проблем с поддержанием формы. Со временем пришло осознание: хороший метаболизм — это правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Уже два года веду пищевой дневник. Стараюсь слушать свой организм и искать золотую середину. А в определенные дни спокойно могу позволить себе даже гамбургер или пиццу, — отмечает Артем Лукашенко.



Источник: личный архив Артема Лукашенко

Герой не скрывает, что у окружающих есть много стереотипов относительно бодибилдеров.

— Из-за незнания люди считают, что рельефное тело создается в ущерб здоровью — с помощью множества добавок. Парни часто спрашивают у меня: «Что ты там жрешь и какие жиросжигатели используешь?». Девушки удивляются: «Неужели ты реально можешь позволить себе такую разнообразную еду?».

Конечно, не обходится без популярного вопроса: «Что будет с твоим телом в старости?».

— У меня на этот случай уже заготовлен ответ, — улыбается Артем. — Если вы ходите на работу, то зарабатываете деньги. Не ходите — ничего не зарабатываете. Аналогичная схема работает и с физической формой: если не забрасывать тренировки — отличное тело никуда не пропадет, а забросишь — получишь обратный эффект.

На вопрос, что мотивирует Артема уделять столько внимания красоте, он отвечает:

— Я хожу в тренажерку шесть раз в неделю на полтора-два часа. Не насилую себя, занимаюсь без фанатизма. Тренировки уже стали моим образом жизни. Мне нравится ставить цели и добиваться их. Я не воспринимаю свое тело как инструмент для зарабатывания денег. Красивой фигурой можно заработать поклонниц, а вот деньги надо зарабатывать умом.

«Можно позаниматься в зале, а потом съесть глазированный сырочек — и прощай, рельеф»

В 2018 году Екатерина Прокопнева стала вице-чемпионкой Республики Беларусь по бодибилдингу в номинации «Фитнес-модель», хотя еще год назад работала администратором в тренажерном зале и не задумывалась о соревновательном опыте.



Источник: личный архив Екатерины Прокопневой

— Наш зал является тренировочной базой Белорусской федерации бодибилдинга и фитнеса Могилевской области. Год я просто наблюдала, как клиенты готовятся к соревнованиям, но сама даже не думала участвовать. Занималась для себя, чтобы похудеть к лету. А потом тренер предложил: «Почему бы тебе не попробовать свои силы?» — рассказывает 29-летняя фитнес-модель.

Екатерина согласилась принять вызов, так как очень хотела внешних изменений.

— У меня были проблемы с лишним весом. При росте 175 сантиметров весила 67 килограмм. За пару месяцев подготовки сбросила около 15 — только благодаря правильному питанию и тренировкам. Трансформация тела на лицо: в первую очередь стали заметны подкаченные руки и спина, — отмечает девушка.

Она с улыбкой вспоминает, как окружающие реагировали на перемены. Говорит, далеко не все посчитали новую внешность привлекательной, а изменения — со знаком плюс.

— Мама заплакала, когда увидела меня похудевшую. Боялась, что вес уже никогда не вернется. Я ей корректно объяснила, что таких перемен требует подготовка, но со здоровьем все в порядке. Специально проходила медосмотр, сдавала анализы, чтобы контролировать свое состояние.

Могилевчанка говорит, что ей часто приходится слышать «разную бредятину» и сомнительные предположения о том, как создается рельефное тело.



Источник: личный архив Екатерины Прокопневой

— Некоторые считают, что бодибилдеры принимают какие-то препараты. А я объясняю: у меня все натуральное, — подчеркивает Катя. — Друзья иногда шутят, что привезут мне булок, будут откармливать. Конечно, жалко, когда при похудении первой «уходит» грудь. Но в целом я очень довольна результатом работы и своей фигурой. С удовольствием занимаюсь три-четыре раза в неделю. А перед соревнованиями тренируюсь ежедневно.

Фитнес-модель говорит, что у нее нет страха превратиться в перекаченную женщину.

— Знаю, сколько нужно пахать, чтобы нарастить хотя бы маленькую мышцу. Так что до суперперекаченного тела очень далеко, — улыбается собеседница. — Можно позаниматься в зале, а потом съесть глазированный сырочек — и на сутки прощай, рельеф.

На вопрос, каких жертв требует спортивная фигура, Екатерина Прокопнева отвечает:

— Самое сложное — придерживаться правильного питания. Я сластена, поэтому тяжелее всего было отказаться от сладкого, а особенно — от желатинок. Перед тяжелым тренингом инструктор разрешает cheat meal, и ребята выбирают пиццу или торты, а я — желейных медвежат, — смеется девушка. — А еще скучаю по пасте «Карбонара». Но ограничения того стоят. Внешность придает мне психологической уверенности.

«Глупости в духе „из-за протеина будут проблемы с эрекцией“ остались в прошлом»

Профессионал международного класса по бодибилдингу и фитнесу и персональный тренер Иван Шарпилов — с 14 лет завсегдатай тренажерки. Говорит, заниматься начал не ради кубиков на прессе, а чтобы суметь постоять за себя и стать крепким молодым человеком.



Источник: личный архив Ивана Шарпилова

— В 14 лет не особо рассуждал, зачем мне спорт. Всегда нравилось проверять свои силы, развиваться и идти вперед. Хотел стать больше и сильнее, но в подростковом возрасте точно не задумывался о красоте и эстетике, — поясняет Иван.

Со временем он понял, что физические данные и привлекательная внешность одновременно могут стать источником дохода.

— Я не шел в спорт или модельный бизнес целенаправленно. Все случилось само собой. Сейчас бодибилдинг и фитнес — мой образ жизни. Не зря говорят: займись любимым делом, и ты не будешь работать ни дня.

Красивое тело для Ивана Шарпилова — просто приятный бонус, а не главная цель.

— Я всегда стремился привлекать внимание не телом, а головой. На первом месте у меня интеллектуальное развитие, но не физическое. Внешность не стоит ничего, если за ней нет внутреннего наполнения, — подчеркивает собеседник.

Среди бодибилдеров у белорусского спортсмена никогда не было кумиров.

— Меня не впечатляли физические объемы Шварценеггера и других ребят. Куда больше восхищало их трудолюбие. Я примерно представляю, какими качествами обладают люди, способные добиваться таких результатов и трансформаций. Поэтому очень уважаю их.

На вопрос, как окружающие реагируют на внешность бодибилдера и какие комментарии оставляют в соцсетях, Иван отвечает:

— Чаще слышу комплименты. Замечаю взгляды девушек и реакцию ребят, которые тоже хотят себе красивое тело. Круто, если их мотивирует моя физическая форма. А за границей спортсменам респектуют вдвойне.



Источник: личный архив Ивана Шарпилова

26-летний Иван Шарпилов с трудом припоминает негативные отзывы, которые встречал за последнее время.

— Я выступаю в категории Men’s Physique, или пляжный бодибилдинг, где внешность участников приближена к модельной и не предполагает сверхобъемов. Я не огромный фрик-бодибилдер, который вызывает у людей шок. Когда я в одежде, фигура почти ничем не отличается от среднестатистического человека. Так что люди не подбегают на улице с криками: «О господи, посмотрите на него! Он такой прикольный!», — улыбается минчанин. — Иногда некоторые напоминают, что поднимать тяжести опасно для здоровья. А вот стереотипы относительности вреда спортивного питания почти исчезли. Сейчас окружающие прекрасно понимают, что при грамотном применении это даже полезно и нужно. Глупости в духе «из-за протеина появятся проблемы с эрекцией» остались в прошлом.

Бодибилдер уверен, что и в пожилом возрасте он будет отличным примером для своих детей и внуков.

— Ни на секунду не сомневаюсь, что в старости буду выглядеть офигительно. Не понимаю, почему люди считают, что после окончания профессиональной карьеры бодибилдеры якобы забрасывают тренировки. Я все равно буду ходить в зал для поддержания своего здоровья, настроения и иммунитета. Так что у меня точно ничего не обвиснет и не обмякнет, — смеется Иван.