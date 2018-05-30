|
Информация о работе кружков в учреждениях образования Шарковщинского района в летний период 2018 года
- Размер текста:
- A
- A
- A
-
Погода на выходные - без осадков и слабые заморозки ночью
22:43, news.21.by
-
Арабская принцесса за рулем попала на обложку Vogue
18:00, Tut.by
-
Малайзия: Россию нельзя считать виновной в уничтожении "Боинга" над Донбассом
20:30, Tut.by
-
Новый глава БРСМ о том, будут ли заставлять вступать в организацию и какие идеи готов брать из петиций
19:09, Tut.by
-
Сегодня в Беларуси начались первые выпускные экзамены. Их сдают учащиеся 11-х классов
07:00, Tut.by
-
"Натягали фраз из интернета". Как чиновники жарко спорили о будущем белорусской промышленности
18:19, Tut.by
-
"Я закутался в простыню и сидел в морге". Бабченко рассказал подробности спецоперации СБУ
18:21, Tut.by
-
«Конкурс – это лицо нашей сварки в Беларуси». Лучшего сварщика страны выбирают в Минске
22:12, СТВ
-
В Могилёвской области люди не могут попасть в деревню из-за ремонта ГЭС
21:33, ОНТ
-
Ущерб 500 тысяч рублей. В отношении руководства ОАО "Миноблагросервис" возбуждено дело
17:39, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
- Почему от возрождения белорусского села плакать хочется 31.05.2018,
Ежедневник
- На улице в Витебске нашли маленькую девочку. Милиция ищет родителей 31.05.2018,
Tut.by
- "Я сама удивляюсь, что до сих пор еще жива". Рассказ минчанки, которая победила рак на последней стадии 31.05.2018,
Tut.by
- "Хотел пить, а воды не было". Мама первоклашки, попавшего пьяным в больницу, - о том, как так вышло 31.05.2018,
Tut.by
- "К нам едет Со-ло-ду-ха!" Как в "Минск-Арене" отметили последний звонок 31.05.2018,
Tut.by
- Сходил с дядей на рыбалку. В больницу в Добрушском районе с алкогольным отравлением попал 7-летний ребенок 31.05.2018,
Tut.by
- Коммунальники рассказали, как в отпуске сэкономить на ЖКУ и что для этого нужно сделать 31.05.2018,
Tut.by
- "В месяц на передачи уходит 500 рублей". Женщины рассказали, к кому и с чем приходят на Володарку
28.05.2018,
Tut.by
- Генералы минских карьеров. Журналист прожил два дня на свалке и узнал, сколько там можно заработать
26.05.2018,
Tut.by
- Почему случчане занимаются сексом в парке, в автобусе «Слуцк-Минск» и на стадионе
26.05.2018,
Инфа-Курьер
- Придется выкопать. Мужчину случайно похоронили на "чужом" месте - и семьи спорят, как с этим быть
26.05.2018,
Tut.by
- "Приехали на машинах с битами". После драки в Лунинецком районе задержаны 12 человек, один умер
28.05.2018,
Tut.by
- Сколько ей лет? Как "бабушки" стали героинями сексуальной фотосессии в стиле пин-ап
29.05.2018,
Tut.by
- "Льготы" для тунеядцев, пересмотр ставки рефинансирования и обновление ЕРИП. Что меняется в июне
30.05.2018,
Tut.by