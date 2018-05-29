Что нужно знать при нахождении вблизи карьеров

Что такое горные работы? Вопреки названию эти работы не обязательно связаны с горами, да и о каких горах можно говорить, если вся территория Республики Беларусь имеет преимущественно равнинный рельеф с редкими возвышенностями, почти не превышающими 300 метров над уровнем моря.

Согласно определению, открытые горные работы – это способ добычи полезных ископаемых с поверхности земли с помощью искусственных полостей, находящихся под открытым небом. Этими искусственными полостями или, если технически грамотно выражаться, горными выработками могут быть карьеры, траншеи, канавы, колодцы. Наиболее масштабными и опасными из вышеперечисленных горных выработок являются карьеры.

В настоящий момент на территории Республики Беларусь находится более 2 тысяч карьеров, каждый из которых не только несет несомненную пользу государству, служа сырьевой базой для промышленности и строительства, но и таит в себе потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан. Существует ряд опасных факторов при разработке карьеров, на которые следует обратить особое внимание. При разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом (так называемая — карьерная разработка) самую большую опасность представляют откосы, склоны карьеров. Чем круче склон, тем значительнее составляющие силы тяжести, стремящиеся преодолеть силу сцепления частиц пород и сместить их вниз. Силе тяжести помогают или мешают особенности строения склонов: прочность пород, чередование слоев различного состава и их наклон, грунтовые воды, ослабляющие силы сцепления между частицами пород. Обрушение склона может быть вызвано оседанием – отделением от склона крупного блока породы. В зависимости от сочетания этих факторов склоновые процессы приобретают различный облик. Один из них – оползни. Оползни – это смещение масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести. Они образуются в различных породах в результате нарушения их равновесия и ослабления их прочности и вызываются как естественными, так и искусственными причинами. К естественным причинам относятся увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований грунтовыми водами или чрезмерным количеством выпавших осадков и т.п. Искусственными, т.е. вызванными деятельностью человека, причинами оползней являются несоблюдение правил техники безопасности и нарушение требований нормативно-проектной документации при производстве добычных работ в карьерах. Оползни могут быть на всех склонах с крутизной 20 градусов, а на глинистых грунтах – при крутизне склона всего 5-7 градусов. Оползни могут сходить со всех склонов в любое время года.

Ни в коем случае нельзя игнорировать запрещающие знаки на входе и по периметру карьера, ведь на территории данной горной выработки существует ещё ряд опасных факторов:

всевозможные технологические выемки и прочие потенциально опасные места для падения людей;

выемочная техника, представляющая опасность для людей, не прошедших специальную подготовку по безопасному взаимодействию с ней.

Также с опаской стоит относиться и к водоемам, образовавшимся на местах карьеров, которые не должны являться местами массового отдыха и купания.

Уважаемые родители. Вы и ваши чада обязаны знать о том, что любые игры в карьерах могут закончиться плачевно, и нахождение там детей несет конкретную угрозу жизни. Нахождение ребенка в подобных местах является потенциально опасным и сродни лотереи, в которой не может быть победителей. Ведь карьер – это не огромная песочница для игр, а опасный производственный объект, где за свою беспечность можно поплатиться серьезными травмами либо вовсе оказаться заживо погребенным под тоннами земли.

В заключение хотелось бы вновь обратить внимание родителей – в ваших силах объяснить своему ребенку то, что вблизи карьеров и иных строительных объектов не место для игр. Берегите детей.

Главный государственный инспектор

Витебского областного управления Госпромнадзора А.Н. Шутов