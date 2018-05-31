Знают сами и других научат

Что наши дети знают о безопасности? Да многое: дома, в детских садах и школах им рассказывают не только о тех бедах, которые могут внезапно настигнуть их, но и о правилах поведения в любой чрезвычайной ситуации. Да и спасатели регулярно посещают учреждения образования, чтобы через беседу или игру дать возможность ребятам проявить себя и применить накопленные знания на практике. Подобные формы обучения давно уже стали популярными среди школьников, а их разнообразие позволяет усваивать еще больше полезной информации.

С каждым годом заинтересованных ребят становиncz все больше и больше, именно поэтому появилась идея создать движение, которое сможет по-настоящему их увлечь. Так появилась Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных. Ее целью стало не только гражданско-патриотическое воспитание, но и обучение профессии спасателя, развитие пожарно-спасательного спорта, а главное - привлечение молодежи к защите окружающей среды и, прежде всего, себя. Со временем на базе учреждений образования стали появляться и клубы юных спасателей-пожарных, которые на данный момент тесно сотрудничают с БМООСП.





Несомненно, организации тут же стали активно работать по главным своим направлениям. А для того, чтобы жизнь их подопечных была насыщенной и познавательной, руководители придумывали игры, встречи, различные конкурсы, один из которых был проведен и на ивьевской земле.

Полевой слет юных спасателей-пожарных стал уже традиционным как в области, так и в республике. Но, несмотря на это, Ивьевский район решил присоединиться к участникам только в этом году. Впервые ребята из пяти учреждений образования района (Липнишковского д/с - СШ, Ивьевской СШ, Юратишковского я/с - СШ, Гераненской СШ, Трабской СШ) демонстрировали свои знания в области безопасности жизнедеятельности, показывали лучшие свои результаты в пожарном спорте. Организаторы подготовили для них серьезные испытания, с которыми ребята справлялись вместе дружной командой.

Во время торжественного открытия слета всех участников и гостей приветствовал начальник Ивьевского РОЧС капитан внутренней службы Владислав Могильницкий. А вот оценивали способности ребят представители Ивьевского РОЧС, отдела образования, спорта и туризма и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, а также районного комитета ОО "БРСМ".

Как только все гости были представлены, флаг поднят в небо, инспектор группы пропаганды Ивьевского РОЧС Виктор Марушевский дал старт для первого задания - разбор палаточного городка, каждый из которых окунал посетителей в свое маленькое государство. Со своими законами, укладом жизни и своей территорией. Где-то жили сказочные персонажи (король, принцесса и маленький Антошка), где-то античные боги, а по соседству - обычные школьники. Здесь было все: и спальни, и кухни, и даже место для песни у костра. Все ребята творчески подошли к оформлению своего лагеря. Но, как мы знаем, в каждом конкурсе должен быть победитель, который позже и определялся компетентным жюри. Именно поэтому расслабляться участникам было некогда.



http://ivyenews.by/novosti/obrazovanie/item/4147-znayut-sami-i-drugikh-nauchat.html#sigProId4721b6e4d3 Смотреть встроенную онлайн галерею в:

Как только с первым заданием было покончено, тут же все приступили к следующим. Пока девочки каждой команды демонстрировали знания в области медицины ("Оказание первой медицинской помощи"), юноши принимали участие в конкурсе "ЧС техногенного характера". Находясь в районе зоны химического заражения, они надевали средства индивидуальной защиты: костюм химической защиты и противогаз. После команды "Вперед", юные спасатели преодолевали по коридору, обозначенному ограждением, участок химического заражения. На финише жюри проверяло участников на правильность одевания средств защиты. Победителями становились те, кому понадобилось меньше времени на прохождение испытания.

Еще одним интересным заданием стал конкурс "Боевое развертывание". Представители каждой команды на время должны были надеть боевую одежду (боевку, каску и ремень), а затем приступить к выполнению боевого развертывания. Команда подключала магистральную линию в несколько метров, прокладывала две рабочие линии, а затем подавала воду.

Победитель определялся и в конкурсе "Разведение костра", участники которого заранее приготовили стопку хвороста или другого горючего материала природного происхождения высотой не более 20 сантиметров. На разведение костра выдавалось три спички в коробке и одинакового размера кусок бумаги.

Заключительным стало творческое испытание "БМООСП - организация моя". Каждая команда представила театрализованное представление о молодежи, их деятельности по пропаганде безопасности жизнедеятельности. Яркой точкой каждого выступления стала заранее подготовленная песня у костра.

Все участники с нетерпением ждали результатов конкурса. Жюри, после долгого совещания, наконец-то объявило результаты по нескольким номинациям. "Самой сплоченной" стала команда "Жгучие перцы" Липнишковского д/с - СШ, "Самой пунктуальной" показала себя команда "112" Ивьевской СШ. В номинации "Самая заводная" победу одержала команда юных спасателей Юратишковского я/с - СШ "Экипаж". Ребята команды "Горячие сердца" Гераненской СШ признаны "Самыми артистичными" на слете, а вот самой боевой оказалась команда "Нашчадкі" Трабской СШ. Но главная интрига все же сохранялась, ведь всем не терпелось узнать, кто же представит Ивьевский район на областном полевом слете юных спасателей-пожарных "Спасатель-2018", который состоится в июне 2018 года.

Так, по результатам всех испытаний, на 3-м месте оказалась команда "Горячие сердца" Гераненской СШ, которая получила диплом и ценные подарки от районного комитета ОО "БРСМ". Юные спасатели Юратишковского я/с - СШ заняли второе место, за что также были награждены дипломом и подарками от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома. Победителем слета стала команда "112" Ивьевской СШ, которая не только получила право участия в областном этапе, но и награждена ценными призами от отдела образования, спорта и туризма Ивьевского райисполкома.

Как говорят, все прошло на одном дыхании. Ребята еще долго будут вспоминать эти минуты волнений, переживаний за своих товарищей, этот нелегкий путь к победе. У других участников есть возможность проявить себя уже в следующем году и показать лучший результат, а команде-победительнице предстоит усиленная подготовка перед покорением новой вершины. Что ж, пожелаем ребятам удачи!

А. ШИМКО.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.