ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

1 июня - День защиты детей!

01.06.2018 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Дорогие ивьевчане!

Поздравляем вас с первым днем летних каникул и замечательным светлым праздником - Международным днем защиты детей.

1 июня - День защиты детей!

Этот добрый июньский праздник напоминает нам о той серьезной ответственности, которую несем мы, взрослые, за подрастающее поколение. Наша задача - сделать все возможное, чтобы юные ивьевчане были здоровы, получали качественные знания, имели все условия для занятий спортом, творчеством, для духовного и нравственного развития.
Любовь, забота и внимание - вот самые главные слагаемые счастливого детства. Необходимо делать все возможное, чтобы воспоминания детства у наших детей были самыми добрыми, теплыми и счастливыми.

Пусть дети - цветы нашей жизни - растут и крепнут день ото дня, пусть сбываются все детские мечты, пусть звонкий смех наших детишек будет слышен в каждом доме.
Желаем всем родителям, педагогам, наставникам терпения и успехов в непростом деле воспитания! А детям - солнечного лета, веселых каникул, новых друзей и интересных открытий!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие ивьевчане! Поздравляем вас с первым днем летних каникул и замечательным светлым праздником - Международным днем защиты детей. Этот добрый июньский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Международный день йоги минчане смогут отметить в парке Горького 16 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика