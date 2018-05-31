1 июня - День защиты детей!

Дорогие ивьевчане!

Поздравляем вас с первым днем летних каникул и замечательным светлым праздником - Международным днем защиты детей.





Этот добрый июньский праздник напоминает нам о той серьезной ответственности, которую несем мы, взрослые, за подрастающее поколение. Наша задача - сделать все возможное, чтобы юные ивьевчане были здоровы, получали качественные знания, имели все условия для занятий спортом, творчеством, для духовного и нравственного развития.

Любовь, забота и внимание - вот самые главные слагаемые счастливого детства. Необходимо делать все возможное, чтобы воспоминания детства у наших детей были самыми добрыми, теплыми и счастливыми.

Пусть дети - цветы нашей жизни - растут и крепнут день ото дня, пусть сбываются все детские мечты, пусть звонкий смех наших детишек будет слышен в каждом доме.

Желаем всем родителям, педагогам, наставникам терпения и успехов в непростом деле воспитания! А детям - солнечного лета, веселых каникул, новых друзей и интересных открытий!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.