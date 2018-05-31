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Международный день йоги минчане смогут отметить в парке Горького 16 июня
Международный день йоги минчане и гости столицы смогут отметить 16 июня занятием под открытым небом в парке им. М.Горького,
На праздник можно прийти всей семьей и принять участие в обширной программе мероприятия, которая включает в себя:
Как рассказали в посольстве, все упражнения будут демонстрироваться дипломированным специалистом из Индии и профессиональными инструкторами самых популярных минских школ йоги. Более того, уже сейчас для подготовки к Международному дню йоги посольство Индии проводит для желающих бесплатные занятия.
Всех желающих ждут 16 июня (суббота) с 9:00 до 12:00 в парке им. М.Горького со своим ковриком для йоги.
Вход свободный.
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Международный день йоги минчане и гости столицы смогут отметить 16 июня занятием под открытым небом в парке им. М.Горького, сообщается на сайте посольства Индии в...
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