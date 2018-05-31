Международный день йоги минчане смогут отметить в парке Горького 16 июня

Международный день йоги минчане и гости столицы смогут отметить 16 июня занятием под открытым небом в парке им. М.Горького, сообщается на сайте посольства Индии в Беларуси.

На праздник можно прийти всей семьей и принять участие в обширной программе мероприятия, которая включает в себя:

Дыхательные и медитативные упражнения (по Общему Протоколу Йоги);

Сурья Намаскар челленж (54 или 27 подходов) с награждением самых стойких участников;

Конкурс рисунка среди участников на тему "Солнце – источник жизненной энергии и йоги" (материалы для творчества необходимо принести самим участникам);

Презентацию детской йоги.

Как рассказали в посольстве, все упражнения будут демонстрироваться дипломированным специалистом из Индии и профессиональными инструкторами самых популярных минских школ йоги. Более того, уже сейчас для подготовки к Международному дню йоги посольство Индии проводит для желающих бесплатные занятия.

Всех желающих ждут 16 июня (суббота) с 9:00 до 12:00 в парке им. М.Горького со своим ковриком для йоги.

Вход свободный.