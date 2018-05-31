Лукашенко: не служил бы в погранвойсках - не был бы президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает свою службу в погранвойсках судьбоносной для президентской карьеры.

"Я так подумываю часто, что если бы я не попал в пограничные войска и не служил в них, я бы не был президентом", - сказал А.Лукашенко во время общения на погранзаставе "Дивин" с пограничниками и членами их семей в пятницу.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА .

"Таких в моей жизни было несколько моментов, что если бы я их на своем пути не прошел, я бы не был тем, кем есть сейчас", - сказал президент.

"Я помню, что я был пограничником. Но, наверное, больше уже сыновья у меня празднуют этот день (День пограничника - ИФ) - какие-то традиции и прочее. А у меня уже общее - вот традиция - приехал к вам; завтра - в своем отряде, в котором я начинал. И вопросы оснащения пограничных войск", - пояснил глава государства свое отношение к празднованию прошедшего Дня пограничника.

"Уже это стало моей традицией и занятием в этой части", - добавил он.