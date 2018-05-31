Президент Беларуси Александр Лукашенко не опасается вхождения Украины в НАТО. Белорусский лидер считает худшим вариантом превращение Украины в "бандитское государство".

"Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, - вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным", - заявил А.Лукашеко при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе на границе с Украиной в пятницу.

Президента цитирует госагентство БелТА .

Глава государства упомянул о ситуации в Украине в контексте развития геополитической обстановки в регионе, которая по его мнению обостряется с учетом усиления противостояния мировых лидеров.

По его мнению, по этому поводу все еще сохраняется неопределенность. "Если Украина будет в НАТО - другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией "воевать со всеми", то это третья ситуация - еще более сложная", - заметил А.Лукашенко.