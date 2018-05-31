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Свыше 30 японских детей отдохнут в августе в "Зубренке"

01.06.2018 14:52 — Разное | Интерфакс  
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Свыше 30 японских детей отдохнут в августе текущего года  в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщили в пресс-службе президента Беларуси в пятницу.

"Президент подписал распоряжение N114рп "О выделении денежных средств". Документом предусматривается выделение денежных средств для организации отдыха в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре ”Зубренок“ в августе этого года 32 детей из Японии", - говорится в сообщении пресс-службы.

В программу их пребывания включены санаторно-оздоровительные услуги, экскурсии, культурные мероприятия,  медицинское обследование.

Как напомнили в пресс-службе, отдых в Беларуси для детей из пострадавших от стихийных бедствий в 2011 году районов Японии организуется ежегодно, начиная с 2012 года.

Реализация проекта содействует развитию сотрудничества между Беларусью и Японией,  а также знакомству детей из Японии с историей и культурой нашей страны.

 
 
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Свыше 30 японских детей отдохнут в августе текущего года  в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщили в пресс-службе...
 
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