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Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе

01.06.2018 14:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 1 июня Александр Лукашенко – с рабочей поездкой в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе

Президент посещает погранзаставу «Дивин», где знакомится с обеспечением безопасности на границе. Застава одна из новейших в Беларуси. К охране рубежей здесь приступили в 2017 году. Это высокотехнологичный комплекс. На вооружении пограничников находятся последние образцы автомобильной и спецтехники, внедрена современная система инженерной инфраструктуры. Подразделение отвечает за участок госграницы с Украиной протяженностью более 30 километров. Подробности этого рабочего дня главы государства готова сообщить Ольга Коршун.

Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе

Наша съемочная группа работает в пограничной зоне. Мы здесь весь день. Отсюда до соседней Украины рукой подать, а протяженность всего пограничного участка – более 30 километров. Но каждый сантиметр земли – под наблюдением. Пограничная застава «Дивин» оснащена по последнему слову техники. Как укреплены наши рубежи, с работой пограничников ознакомился Президент.

Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе

Александру Лукашенко доложили о плановых работах на границе и о состоянии дел в этой сфере. Президент обратил внимание, что важно наладить более эффективные взаимодействия с Россией, которая также проводит мероприятия по укреплению своих рубежей. Этот вопрос более детально планируют обсудить на Высшем госсовете Союзного государства, который пройдет в июне в Минске.

Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе

Александр Лукашенко Президент Республики Беларусь: 
Но нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся – нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу – пожалуйста. Закроют – мы в ответ также должны ввести контроль на границе. Готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться. А границы – это пережиток прошлого. Хоть мы и пограничники, но они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их право, их дело.

Александр Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе

Нам не надо торопиться, мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они повыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфрастуктуру. Мы все это знаем.

Будет у нас Высший госсовет, об этом будет идти тоже речь. Мы должны четко договориться о взаимоотношениях между пограничниками. Мы должны понимать, что не пограничники же этот вопрос решают. Ты был там и видел, что это нормальные люди, наши люди, которые понимают, что надо и что не надо. Там хватает центров влияния и воздействия. Мы сейчас в процессе определения нашего совместного поведения на белорусско-российской границе. И торопиться нам здесь на надо. Но то, что происходит, мы должны видеть.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 1 июня Александр Лукашенко – с рабочей поездкой в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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