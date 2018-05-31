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#SaveOlegSentsov: в эту субботу весь мир объединится ради свободы Олега Сенцова

01.06.2018 15:18 — Разное | Партизан  
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2 июня стартует масштабная акция #SaveOlegSentsov. По всему миру люди выйдут на митинги с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

По данным украинских активистов движения SaveSentsov, Всемирная акция #SaveOlegSentsov пройдет 2 июня. В ней примут участие города многих стран, среди которых США, Израиль, Канада, Россия, Кувейт, Германия и Польша, передает znaj.ua

Также по всему миру пройдет митинг, приуроченный к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. "В разных городах по всему миру мы выставим красную карточку режиму Путина, который незаконно удерживает людей за решеткой", - говорится в сообщении.


Судьба Сенцова: протест незаконно осужденного украинца

Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.

Не так давно он объявил бессрочную голодовку, требуя освободить 64 украинских политзаключенных. Это подтвердил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, который посетил своего подзащитного в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в России. По информации защитника, голодовка объявлена с 14 мая этого года.

"Я, Олег Сенцов, гражданин Украины, незаконно осужден российским судом и нахожусь в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории России. Вместе и до конца. Слава Украине!", - передал заявление пленник через своего защитника.

Руководство колонии, к которой у Сенцова нет никаких претензий, безуспешно попытается уговорить его прекратить голодовку.

 
 
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2 июня стартует масштабная акция #SaveOlegSentsov. По всему миру люди выйдут на митинги с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега...
 
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