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Минлесхоз предлагает поднять цены на древесину. Предложение не прошло. Пока

01.06.2018 15:11 — Разное | Партизан  
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Инициатива содержится в письме Минлесхоза премьер-министру Андрею Кобякову (текст есть в распоряжении «БР»).

Как отмечается в письме, в прежние годы сырьевой экспорт древесины позволял министерству формировать стабильную валютную выручку и достигать положительного финансового результата. 

Несмотря на просроченную задолженность концерна «Беллесбумпром», жилищно-коммунального хозяйства и предприятий агропромышленного комплекса за поставленное сырье, можно было своевременно выплачивать заработную плату, инвестировать в проекты и погашать долговые обязательства.

Полный отказ от экспорта необработанной древесины в 2018 году приведет к снижению валютной выручки Минлесхоза не менее чем на 66 млн руб. и сокращению прибыли от реализации на 31 млн руб.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы, отраслевое министерство предлагает повысить цены на технологическое сырье и балансовую древесину на 17—19 %, заложив плановую рентабельность на уровне 20 %. Поскольку основная масса древесины реализуется через биржу, предложено повысить прейскурантную цену, обеспечивающую плановую рентабельность на уровне 20 %. Эта цена должна стать стартовой на биржевых торгах.

По информации «БР», предложение о повышении цен на древесину было рассмотрено 17 мая на Координационном совете по биржевой торговле, однако не нашло поддержки со стороны большинства его участников, ведь это повлечет серьезный рост затрат деревообрабатывающих предприятий и может ухудшить ценовую конкурентоспособность отечественной продукции. 

К тому же провести инициативу Минлесхоза в настоящий момент невозможно, так как она не соответствует правилам реализации древесины на биржевых торгах, определенным указом от 7 мая 2007 года № 214.

Взамен Минлесхозу пообещали изыскать дополнительные средства в бюджете для увеличения дотаций, а также порекомендовали поработать над повышением производительности труда в подведомственных организациях.

«Руководство отраслевого министерства жалуется на демпинг со стороны частных производителей пиломатериалов, мол, те продают товар дешевле, чем лесхозы. Однако конкурентоспособные цены частных структур связаны исключительно с экономическими факторами», — заверил «БР» глава Республиканской лесопромышленной ассоциации (РЛПА) Валерий Александрович.

Как правило, частные переработчики используют более дешевое сырье, чем цеха лесхозов, но при этом получают максимальный выход товарной продукции. К тому же частник никогда не позволит себе избыточную рабочую силу, а лесхозы (в них трудоустроено в среднем 300—400 человек) вынуждены закладывать расходы на содержание раздутого штата в затраты.

Валерий Александрович напомнил, что несколько лет назад РЛПА инициировала проведение реформы системы Минлесхоза по лекалам передовых западных стран, которая могла бы значительно повысить эффективность лесохозяйственного сектора.

Тогда предложения проигнорировали, зато сейчас министерство хочет переложить сформированные затратным методом издержки на обрабатывающую промышленность.

 
 
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Инициатива содержится в письме Минлесхоза премьер-министру Андрею Кобякову (текст есть в распоряжении «БР»).
 
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