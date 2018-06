Грядет глобальная торговая война? Союзники ответили США на введение пошлин на металлы

Reuters , министр экономики Германии Петер Альтмайер сказал в пятницу, что ЕС может рассмотреть возможность скоординированных действий с Канадой и Мексикой. Как передает, министр экономики Германии Петер Альтмайер сказал в пятницу, что ЕС может рассмотреть возможность скоординированных действий с Канадой и Мексикой.





Решение, о котором объявил министр финансов США Уилбур Росс в ходе специального брифинга в четверг, положило конец нескольким месяцам неопределённости в отношении потенциальных льгот и указало на ужесточение позиции администрации президента США Дональда Трампа в торговых переговорах.





Меры, которые продвигал президент США Дональд Трамп в марте, подверглись критике республиканских законодателей и американских лоббистов и спровоцировали волатильность финансовых рынков.





Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 1 процент, а S&P 500 сбавил 0,69 процента по итогам торгов четверга. Акции промышленных гигантов Boeing Coи Caterpillar Inc подешевели на 1,7 и 2,3 процента соответственно.









Пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов на импорт алюминия из ЕС, Канады и Мексики вступили в силу в 7 утра пятницы (по Минску).





Канада и Мексика, которые ведут переговоры с США о модернизации Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), незамедлительно объявили об ответных мерах.





Канада, крупнейший поставщик стали в США, введёт пошлины на импорт продукции из США, включая виски, апельсиновый сок, сталь, алюминий и другие товары, стоимостью 16,6 миллиарда канадских долларов ($12,8 миллиарда), сказала глава МИД Канады Христя Фриланд.





“Сегодня американская администрация приняла решение, о котором мы сожалеем, и которое, очевидно, приведёт к ответным мерам, как и должно быть”, - сказал канадский премьер Джастин Трюдо на пресс-конференции с Фриланд.





В четверг Трамп сделал заявление о переговорах про NAFTA, сказав, что времена, когда торговые партнеры пользовались США в своих интересах, подошли к концу.





“Сегодня это сообщение уже было передано премьер-министру Канады Джастину Трюдо: США согласны на честную сделку, а иначе никакой сделки не будет”, - сказал Трамп.





Мексика объявила о введении мер, которые назвала “эквивалентными”, и которые распространяются на целый ряд сельскохозяйственной и промышленной продукции США. Пошлины на ввоз свиных окороков, яблок, винограда и сыра, а также стали и другой продукции, будут действовать до тех пор, пока власти США не отменят свои тарифы, сообщило министерство экономики Мексики.





Субиндекс S&P 500, отслеживающий динамику бумаг производителей фасованных продуктов питания и мясных изделий, снизился на 2 процента. Акции Tyson Foods Inc подешевели на 3,9 процента, Campbell Soup Co - на 2,6 процента, а McCormick & Co Inc - на 2,9 процента.





Мексиканский песо упал примерно на 1 процент, достигнув минимума к доллару почти за 15 месяцев, а канадский доллар сбавил около 0,6 процента.





МОТОЦИКЛЫ И ВИСКИ





ЕС угрожает ввести пошлины на импорт мотоциклов Harley Davidson и виски. Акции Harley-Davidson Inc упали на 2,2 процента, а Brown-Forman Corp - производителя бурбона Early Times и ряда других марок - на 2,1 процента.





Члены ЕС поддержали план Еврокомиссии ввести пошлины на экспорт США в размере 2,8 миллиарда евро ($3,4 миллиарда) из-за решения Вашингтона.





Пошлины - один из способов, которым Трамп рассчитывает защитить производственный сектор США и рабочих от того, что он называет несправедливой международной конкуренцией в рамках своей программы “Первым делом - Америка” (America First).





Некоторые страны получили временное освобождение от пошлин, введённых в марте, некоторые - в том числе Австралия, Аргентина и Южная Корея - постоянное в обмен на квотирование и другие меры. Государства-торговые партнёры США просили продления льгот или их ввода на постоянной основе.





Пошлины призваны повысить уровень использования производственных мощностей американскими производителями стали и алюминия выше 80 процентов впервые за много лет.





Акции U.S. Steel Corp выросли на 1,7 процента, в то время как бумаги AK Steel потеряли 1,3 процента, а Steel Dynamics Inc сбавили 0,9 процента. Акции Century Aluminum Co подскочили на 3,3 процента, а бумаги Alcoa Corp снизились на 0,9 процента.