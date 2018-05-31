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В Быховском районе двое пьяных мужчин порезали колеса 22 машин

01.06.2018 15:43 — Разное | Tut.by  
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В деревне Годылево двое пьяных мужчин проткнули ножом колеса 22 машин. Чтобы отвести от себя подозрения, один из них спустил шины и своего автомобиля, сообщили в УВД.


Фото: УВД Могоблисполкома

28 мая в Быховский РОВД поступило шесть заявлений от жителей деревни Годылево: в период с вечера 27 мая до утра 28-го кто-то изрезал шины на их машинах.

Позже выяснилось, что сбоку изрезаны шины 22 машин возле домов в пределах трех улиц. Подозреваемых задержали в течение суток. Ими оказались 54-летний и 34-летний местные жители. По предварительным данным, они изрезали шины складным ножом просто так — были пьяны.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
 
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В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело за хулиганство.
 
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