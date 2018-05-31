В Быховском районе двое пьяных мужчин порезали колеса 22 машин

В деревне Годылево двое пьяных мужчин проткнули ножом колеса 22 машин. Чтобы отвести от себя подозрения, один из них спустил шины и своего автомобиля, сообщили в УВД.



Фото: УВД Могоблисполкома

28 мая в Быховский РОВД поступило шесть заявлений от жителей деревни Годылево: в период с вечера 27 мая до утра 28-го кто-то изрезал шины на их машинах.

Позже выяснилось, что сбоку изрезаны шины 22 машин возле домов в пределах трех улиц. Подозреваемых задержали в течение суток. Ими оказались 54-летний и 34-летний местные жители. По предварительным данным, они изрезали шины складным ножом просто так — были пьяны.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.