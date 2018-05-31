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К лету готовы: техника, которая пригодится на даче или в путешествии
С приходом лета начинается сезон отпусков. С помощью сервиса
GPS-навигатор:
Если вы планируете отправиться в путешествие на автомобиле, не лишним будет GPS-навигатор. Моделей с разными возможностями и ценами представлено очень много, но одной из самых популярных является
У него 4,3-дюймовый LCD-дисплей с сенсорным управлением, аккумулятор на 1500 мАч, а также специальное крепление для мотоциклов. Впрочем, аппарат получится установить и на лобовое стекло в машине. Устройство поддерживает все необходимые функции — есть возможность загрузки карт, расчета маршрута. Еще один плюс — поддержка работы в перчатках.
У навигатора водонепроницаемый корпус (IPX7), высокоточный GPS-приемник, цветной LCD-дисплей с диагональю в 2,6 дюйма, а также функции расчета маршрута, звуковой сигнализации и возможность загрузки карты местности.
Из дополнительных «фишек» есть 3-осевой компас и барометр. Материалы корпуса Garmin GPSMAP 78S — пластик и резина. Устройство работает от двух элементов питания типа АА.
Экшн-камера:
Заснять интересные моменты позволит экшн-камера. Как и в случае с навигаторами, выбор достаточно велик. Из бюджетных моделей остановимся на
Камера может записывать видео в разрешении 1920×1080 пикселей, максимальный угол обзора — 170 градусов. Разрешение CMOS-матрицы составляет 3 Мп, фокусное расстояния объектива — 2,8 мм. Есть также цифровой 4-кратный зум. Из дополнительных плюсов — 1,5-дюймовый дисплей, фоторежим, а также широкий комплект поставки с различными насадками.
Среди дорогих, практически бескомпромиссных решений —
К особенностям модели относится оптический стабилизатор изображения и фоторежим. Заряда аккумулятора хватает на уровне 2,35 часов. В комплект поставки входит бокс для подводной съемки.
Bluetooth-колонка:
Для переносной колонки, которую планируется использовать вне дома, важной особенностью является влагозащищенный корпус. Самая популярная модель с подобной «фишкой» в каталоге KUPI.TUT.BY —
У нее стереодинамики, каждый мощностью в 8 Вт, а также встроенный аккумулятор, от которого колонка может проигрывать музыку в течение двенадцати часов. Диапазон воспроизводимых частот — 70−20 000 Гц, отношение сигнал/шум — 80 дБ.
Полного заряда аккумулятора емкостью в 6000 мАч должно хватить на 20 часов воспроизведения музыки. Кроме того, устройство можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для смартфонов и другой техники
Внешний аккумулятор: Xiaomi Mi Power Bank 2
Гаджеты всегда разряжаются в самый неподходящий момент. Чтобы этого не случилось, лучше взять с собой внешний аккумулятор.
Самые популярные модели — производства Xiaomi. В ассортименте производителя есть аппараты емкостью в 5000, 10 000 и 20 000 мАч. Например, старшая модификация поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 и может одновременно записать сразу несколько устройств. Кроме того, в ней предусмотрены режимы защиты от короткого замыкания, перегрева и перегрузки.
Зубная щетка и электробритва:
Найти предметы личной гигиены в отелях бывает непросто, поэтому некоторые из них лучше всегда брать с собой.
К ним, например, относится автоматическая зубная щетка. Неплохим выбором станет
Гаджет работает от аккумулятора. Кроме того, в устройстве предусмотрена функция таймера, индикации зарядки и износа щетинок насадки, а также датчик нажима на зуб.
Мужчинам также пригодится аккумуляторная электробритва. Одна из самых популярных моделей —
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С приходом лета начинается сезон отпусков.
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