К лету готовы: техника, которая пригодится на даче или в путешествии

С приходом лета начинается сезон отпусков. С помощью сервиса KUPI.TUT.BY мы составили подборку техники, которая пригодится как для спокойного отдыха, так и для более активного времяпрепровождения.

GPS-навигатор: Navitel G550 Moto и Garmin GPSMAP 78S

Если вы планируете отправиться в путешествие на автомобиле, не лишним будет GPS-навигатор. Моделей с разными возможностями и ценами представлено очень много, но одной из самых популярных является Navitel G550 Moto .





У него 4,3-дюймовый LCD-дисплей с сенсорным управлением, аккумулятор на 1500 мАч, а также специальное крепление для мотоциклов. Впрочем, аппарат получится установить и на лобовое стекло в машине. Устройство поддерживает все необходимые функции — есть возможность загрузки карт, расчета маршрута. Еще один плюс — поддержка работы в перчатках.

Garmin GPSMAP 78S — более специфическая модель туристического навигатора, которая, например, не позволит заблудиться в лесу.





У навигатора водонепроницаемый корпус (IPX7), высокоточный GPS-приемник, цветной LCD-дисплей с диагональю в 2,6 дюйма, а также функции расчета маршрута, звуковой сигнализации и возможность загрузки карты местности.

Из дополнительных «фишек» есть 3-осевой компас и барометр. Материалы корпуса Garmin GPSMAP 78S — пластик и резина. Устройство работает от двух элементов питания типа АА.

Экшн-камера: SJCAM SJ4000 и Sony FDR-X3000

Заснять интересные моменты позволит экшн-камера. Как и в случае с навигаторами, выбор достаточно велик. Из бюджетных моделей остановимся на SJCAM SJ4000 .





Камера может записывать видео в разрешении 1920×1080 пикселей, максимальный угол обзора — 170 градусов. Разрешение CMOS-матрицы составляет 3 Мп, фокусное расстояния объектива — 2,8 мм. Есть также цифровой 4-кратный зум. Из дополнительных плюсов — 1,5-дюймовый дисплей, фоторежим, а также широкий комплект поставки с различными насадками.

Среди дорогих, практически бескомпромиссных решений — Sony FDR-X3000 . Эта камера может вести запись в разрешении 4K (3840 на 2160 пикселей), имеется ночной и широкоформатный режим съемки. Разрешение CMOS-матрицы — 8,2 Мп, есть 3-кратный зум.





К особенностям модели относится оптический стабилизатор изображения и фоторежим. Заряда аккумулятора хватает на уровне 2,35 часов. В комплект поставки входит бокс для подводной съемки.

Bluetooth-колонка: JBL Flip 4 и JBL Charge 3

Для переносной колонки, которую планируется использовать вне дома, важной особенностью является влагозащищенный корпус. Самая популярная модель с подобной «фишкой» в каталоге KUPI.TUT.BY — JBL Flip 4 .





У нее стереодинамики, каждый мощностью в 8 Вт, а также встроенный аккумулятор, от которого колонка может проигрывать музыку в течение двенадцати часов. Диапазон воспроизводимых частот — 70−20 000 Гц, отношение сигнал/шум — 80 дБ.

JBL Charge 3 — еще одна колонка, защищенная от проникновения воды и пыли (IPX7). Мощность — 2×10 Вт, диапазон воспроизводимых частот — от 65 до 20 000 Гц, отношение сигнал/шум — 80 дБ.





Полного заряда аккумулятора емкостью в 6000 мАч должно хватить на 20 часов воспроизведения музыки. Кроме того, устройство можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для смартфонов и другой техники

Внешний аккумулятор: Xiaomi Mi Power Bank 2

Гаджеты всегда разряжаются в самый неподходящий момент. Чтобы этого не случилось, лучше взять с собой внешний аккумулятор.





Самые популярные модели — производства Xiaomi. В ассортименте производителя есть аппараты емкостью в 5000, 10 000 и 20 000 мАч. Например, старшая модификация поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 и может одновременно записать сразу несколько устройств. Кроме того, в ней предусмотрены режимы защиты от короткого замыкания, перегрева и перегрузки.

Зубная щетка и электробритва: Oral-B Pro 500 CrossAction и Philips S1310 Series 1000

Найти предметы личной гигиены в отелях бывает непросто, поэтому некоторые из них лучше всегда брать с собой.

К ним, например, относится автоматическая зубная щетка. Неплохим выбором станет Oral-B Pro 500 CrossAction , которая может производить 8800 направленных движений в минуту и 20 000 пульсаций.





Гаджет работает от аккумулятора. Кроме того, в устройстве предусмотрена функция таймера, индикации зарядки и износа щетинок насадки, а также датчик нажима на зуб.

Мужчинам также пригодится аккумуляторная электробритва. Одна из самых популярных моделей — Philips S1310 Series 1000 . У аппарата роторная система бритья с тремя плавающими головками. От одного полного заряда бритва может проработать около 35 минут, время подзарядки составляет восемь часов.