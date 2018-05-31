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В больнице умерла пассажирка столкнувшейся с двумя "Мерседесами" на МКАД легковушки

01.06.2018 15:38 — Разное | Tut.by  
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Пострадавшая в аварии на МКАД женщина умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: ГАИ Минска

Напомним, авария произошла 31 мая, около 19.40. По предварительной информации, Mercedes GL ехал в третьей полосе внутреннего кольца МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении Цны и на 47-м километре совершил столкновение с попутной Peugeot, которая при перестроении во вторую полосу снизила скорость. От удара Peugeot отбросило во вторую полосу, где произошло столкновение с Mercedes Gelandewagen.

В результате ДТП 35-летняя водитель Peugeot и ехавшие на заднем сиденье дети (6 лет и 3 года) получили легкие травмы. Также в аварии серьезно пострадала 39-летняя пассажирка этого авто. Женщину доставили в больницу, где она от полученных травм умерла.

Следователи возбудили в отношении водителя Peugeot уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи возбудили в отношении водителя Peugeot уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по...
 
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