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В больнице умерла пассажирка столкнувшейся с двумя "Мерседесами" на МКАД легковушки
Пострадавшая в аварии на МКАД женщина умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Напомним,
В результате ДТП 35-летняя водитель Peugeot и ехавшие на заднем сиденье дети (6 лет и 3 года) получили легкие травмы. Также в аварии серьезно пострадала 39-летняя пассажирка этого авто. Женщину доставили в больницу, где она от полученных травм умерла.
Следователи возбудили в отношении водителя Peugeot уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Следователи возбудили в отношении водителя Peugeot уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по...
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