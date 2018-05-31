XII турслет работающей молодежи

13-15 июля состоится XII туристический слет среди работающей молодежи организаций Дзержинского района.

С 13 по 15 июля 2018 года пройдет очередной 12-й по счету туристический слет работающей молодежи организаций Дзержинского района. На 2 дня команды «переедут» в ЦЭТ «Станьково» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», где все и будет происходить.

Команды – до 20 человек, включая руководителя или заместителя. Заявку можно подать не позднее 1 июля 2018 года по адресу:

г. Дзержинск, ул. Набережная 22А, в ГУ «ФОЦ «Единство» Дзержинского района».

Или по факсу: 8 (01716) 6-43-01.

С положением можно ознакомиться ВОТ ТАК .



