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Министр обороны: Полк, охраняющий БелАЭС, вооружен зенитно-ракетными комплексами "Тор-М2"
Андрей Равков. Фото: Sputnik / Виктор Толочко
— Полк вооружен зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2». Он (полк. — Прим. TUT.BY) четырехбатарейного состава и на северо-западном направлении выполняет задачи прикрытия воздушного пространства Республики Беларусь, — рассказал присутствовавший на открытии городка министр обороны Андрей Равков. — В рамках работы общей системы ПВО страны полк будет осуществлять физическое прикрытие вводимой в следующем году атомной электростанции.
Министр объяснил, почему для прикрытия АЭС выбраны именно «Тор-М2».
— Новое вооружение, новый полк, новый городок — логика тут проста, — пояснил министр. — Это направление мы считаем одним из самых важных, поэтому размещение на этом направлении нового комплекса вполне логично.
«Тор-М2» способен бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами.
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