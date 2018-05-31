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Отмена льгот на импорт автодеталей - что будет с ценами на автомобили?
Завод Volkswagen в Калуге. Этот концерн тоже заключил договор о режиме промышленной сборки
1 июля 2018 года в России отменят льготы на импорт компонентов для промышленной сборки автомобилей. Такое решение приняло в мае министерство экономического развития. Как эта мера скажется на работе иностранных и, в частности, немецких компаний, выпускающих автомобили на территории РФ? И не приведет ли она к росту цен на автомобили? DW обратилась за разъяснениями в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).
Россия выполняет давнее требование ВТО
Первое, на что указал глава Комитета производителей автокомпонентов АЕБ, коммерческий директор российского представительства британской фирмы Johnson Matthey Андрей Коссов: принятое решение не было неожиданным. Минэкономразвития лишь выполнило обязательство, которое Россия взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.
Андрей Коссов
"Режим промышленной сборки автомобилей, который сложился к тому времени в России, противоречил правилам ВТО, и от РФ потребовали после шестилетнего переходного периода сделать таможенные тарифы одинаковыми для всех. Иначе говоря - прекратить предоставление преференций отдельным автостроителям ", - пояснил Андрей Коссов.
Он напомнил, что режим промсборки, введенный в 2005 году, позволял иностранным компаниям, заключившим соответствующее соглашение с правительством РФ, без пошлин или по сниженным тарифам импортировать в Россию детали, используемые при производстве либо самих автомобилей, либо компонентов к ним.
Закон о компенсациях за отмену льгот есть, но нет механизма их выплат
И вот с 1 июля любые льготные тарифы на импорт автокомпонентов отменяются. В то же время целый ряд соглашений о промсборке, подписанных до вступления России в ВТО, будет действовать до 2019-2020 годов, и "заключившие их компании вправе и дальше рассчитывать на полагающиеся им по договору льготы", подчеркнул Андрей Коссов. Поэтому еще в 2013 году был принят федеральный закон, согласно которому правительство обязуется компенсировать этим компаниям те издержки, которые возникнут после отмены льгот.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
"Однако на сегодняшний день никакого официального документа, определяющего механизм этих компенсаций, в открытом доступе нет", - констатировал представитель АЕБ. Поэтому после 1 июля, предположил он, участники режима промсборки сначала будут платить таможенные пошлины наравне со всеми, а потом правительство в какой-то форме, по идее, должно будет вернуть им эти деньги.
Подорожание автомобилей в России достаточно вероятно
Таким образом, себестоимость продукции, которая изготавливается с помощью компонентов, которые лишились льгот, может вырасти. Одни производители в расчете на будущие компенсации, возможно, возьмут эти дополнительные издержки на себя, а другим придется задуматься о повышении отпускных цен. Ведь в автомобильной промышленности, напомнил эксперт, норма прибыли и так не очень высокая, а потому любое удорожание компонентов для многих компаний становится реальной проблемой.
В Комитете производителей автокомпонентов АЕБнадеются, что решение о механизме компенсаций участникам режима промсборки станет одним из приоритетов сформированного в мае нового правительства РФ, отметил Андрей Коссов. Тем более что речь идет не о каких-то дополнительных деньгах из госбюджета, а всего лишь о возвращении участникам режима промсборки тех средств, которые будут поступать теперь в казну в виде таможенных сборов.
А что, если эти компенсации будут выплачивать, предположим, не сразу, а лишь по результатам работы за год? "Тогда получится, что до конца 2018 года компании должны будут финансировать предстоящее удорожание за свой счет, потом им надо будет подготовить и сдать отчетность, затем ее будут рассматривать, и не исключено, что положенные компаниям деньги поступят через 6, 12, а то и 18 месяцев", - высказал предположение Андрей Коссов. Такая неопределенность заставляет компании более внимательно отнестись к вопросу ценообразования.
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Иностранные участники режима промышленной сборки автомобилей ждут от правительства РФ решения вопроса о компенсациях.
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