Отмена льгот на импорт автодеталей - что будет с ценами на автомобили?



Завод Volkswagen в Калуге. Этот концерн тоже заключил договор о режиме промышленной сборки

DW

Россия выполняет давнее требование ВТО

Андрей Коссов

Закон о компенсациях за отмену льгот есть, но нет механизма их выплат

Штаб-квартира ВТО в Женеве

Подорожание автомобилей в России достаточно вероятно

1 июля 2018 года в России отменят льготы на импорт компонентов для промышленной сборки автомобилей. Такое решение приняло в мае министерство экономического развития. Как эта мера скажется на работе иностранных и, в частности, немецких компаний, выпускающих автомобили на территории РФ? И не приведет ли она к росту цен на автомобили? DW обратилась за разъяснениями в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).Первое, на что указал глава Комитета производителей автокомпонентов АЕБ, коммерческий директор российского представительства британской фирмы Johnson Matthey: принятое решение не было неожиданным. Минэкономразвития лишь выполнило обязательство, которое Россия взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.- пояснил Андрей Коссов.Он напомнил, что режим промсборки, введенный в 2005 году, позволял иностранным компаниям, заключившим соответствующее соглашение с правительством РФ, без пошлин или по сниженным тарифам импортировать в Россию детали, используемые при производстве либо самих автомобилей, либо компонентов к ним.И вот с 1 июля любые льготные тарифы на импорт автокомпонентов отменяются. В то же время целый ряд соглашений о промсборке, подписанных до вступления России в ВТО, будет действовать до 2019-2020 годов, и, подчеркнул Андрей Коссов. Поэтому еще в 2013 году был принят федеральный закон, согласно которому правительство обязуется компенсировать этим компаниям те издержки, которые возникнут после отмены льгот."Однако на сегодняшний день никакого официального документа, определяющего механизм этих компенсаций, в открытом доступе нет", - констатировал представитель АЕБ. Поэтому после 1 июля, предположил он, участники режима промсборки сначала будут платить таможенные пошлины наравне со всеми, а потом правительство в какой-то форме, по идее, должно будет вернуть им эти деньги.Таким образом, себестоимость продукции, которая изготавливается с помощью компонентов, которые лишились льгот, может вырасти. Одни производители в расчете на будущие компенсации, возможно, возьмут эти дополнительные издержки на себя, а другим придется задуматься о повышении отпускных цен. Ведь в автомобильной промышленности, напомнил эксперт, норма прибыли и так не очень высокая, а потому любое удорожание компонентов для многих компаний становится реальной проблемой.В Комитете производителей автокомпонентов АЕБнадеются, что решение о механизме компенсаций участникам режима промсборки станет одним из приоритетов сформированного в мае нового правительства РФ, отметил Андрей Коссов. Тем более что речь идет не о каких-то дополнительных деньгах из госбюджета, а всего лишь о возвращении участникам режима промсборки тех средств, которые будут поступать теперь в казну в виде таможенных сборов.А что, если эти компенсации будут выплачивать, предположим, не сразу, а лишь по результатам работы за год?высказал предположение Андрей Коссов. Такая неопределенность заставляет компании более внимательно отнестись к вопросу ценообразования.