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Белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам на первых летних торгах
Иллюстративное фото
Курс доллара опустился на 0,0030 рубля - до 2,0093 BYN/USD.
Курс евро упал на 0,0085 рубля - до 2,3453 BYN/EUR.
Курс российского рубля снизился на 0,0097 рубля - до 3,2325 BYN/100 RUB.
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По итогам валютных торгов 1 июня белорусский рубль укрепился одновременно к доллару евро и российскому рублю.
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