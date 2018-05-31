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Об этом президент заявил 1 июня во время посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе.Какпресс-служба главы государства Александр Лукашенко коснулся ситуации на восточном направлении.Дело в том, что постоянно дислоцирующихся подразделений органов белорусской погранслужбы на данном направлении сейчас. Однако пограничники при поступлении информации о противоправной деятельности могут выдвигаться на местность, в том числе во взаимодействии с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности. С российской же стороны присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану госграницы.Лукашенко обратил внимание на то, чтобы в действии белорусских служб не было формализма.сказал глава государства.подчеркнул Лукашенко.отметил глава государства.Лукашенко добавил, что этот вопрос в том числе будет обсуждаться во время предстоящего в июне Высшего госсовета Союзного государства.- сказал он.