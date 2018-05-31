Навести железный порядок: у Госинспекции охраны природы - новый начальник

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Данную структуру возглавит, который до настоящего времени являлся начальником Отдельной службы активных мероприятий или так называемого пограничного спецназа.Он присутствовал сегодня на мероприятии во время посещенияпограничной заставы "Дивин" в Кобринском районе.Обращаясь к Тертелю, Лукашенко подчеркнул, что в госинспрекции необходимо навести железный порядок.