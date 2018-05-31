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Поведение главы белорусской федерации хоккея шокировало журналистов

01.06.2018 14:39 — Разное | UDF  
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Семен Шапиро. Фото: TUT.BY
Вместо подведения итогов провального для Беларуси чемпионата мира по хоккею, глава федерации Семен Шапиро уехал в отпуск.

Журналист Руслан Васильев не понимает, почему не были подведены итоги чемпионата мира по хоккею в Дании, по итогам которого белорусы вылетели из элитного дивизиона.

«Я был по-настоящему шокирован, когда на информационном пространстве Беларуси появилось сообщение, что лидер нынешнего хоккея Семен Шапиро до начала третьей декады июня ушел в отпуск. Лично у меня это в голове никак не помещается.

Причем это бы произошло даже в том случае, если бы белорусы в Дании смогли выйти в плей-офф, еще как следует промурыжив в борьбе за путевку в полуфинал кого-нибудь из фаворитов, как это удалось сборной Латвии. Даже в этом счастливом случае, который является для нас «глупой фантастикой», надо было бы дать отчет как хоккейной общественности, так и болельщикам.

Но, когда мы, извините, «обделались», заявив о себе как о главных клоунах чемпионата мира-2018, уйти в отпуск? — Невероятно! Без отчета, без объяснения ситуации с изгнанием из Копенгагена Льюиса. Наконец, подвешивая в воздухе пост главного тренера сборной и многие, многие другие важнейшие обстоятельства. Так что, увы и ах, но на ум приходит пословица, гласящая о том, что рыба гниет с головы. Семен Шапиро, может, расчудесный управленец и умница, что уже было неоднократно им подтверждено, но человек не может быть докой во всех сферах человеческой деятельности. И, похоже, управление главной ледовой игрой — совсем не тот сектор, где его признанные организаторские таланты могут раскрыться ярче всего. В белорусском хоккее, однозначно, кризис духовности, в чем уже нет никакого сомнения.

Ведь даже о том, какие цели преследовали белорусские делегаты на Конгрессе ИИХФ в Копенгагене, нам никто ничего не рассказал! А между тем чемпионат мира-2019 в «предэлите» пройдет в Астане, то есть на территории нашего основного конкурента в борьбе за возвращение в высший свет», – цитирует Васильева "Трибуна".

Напомним, что на ЧМ-2018 белорусы проиграли все пять матчей и вылетели из элитного дивизиона, за что подверглись жесточайшей критике со стороны президента страны Александра Лукашенко. А вот председатель ФХБ Семен Шапиро вместо того, чтобы подвести итоги чемпионата ушел в отпуск до 21 июня.

Лукашенко будут вспоминать хоккей, как Хрущеву кукурузуНапомним,

 
 
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Вместо подведения итогов провального для Беларуси чемпионата мира по хоккею, глава федерации Семен Шапиро уехал в отпуск.
 
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