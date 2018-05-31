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Лукашенко видит главную угрозу миру в столкновении крупных держав

01.06.2018 16:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«Основная угроза, как я ее вижу, — столкновения интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение — это США с Китаем. Китайцы поднялись, они вышли в лидеры по многим направлениям. Естественно, американцы не хотят терять лидирующее положение и свой монополизм в мире. По этой линии происходит главное столкновение, — заявил Президент. — Столкновение между Россией и Западом, Россией и США. Есть трения между Индией и Китаем, очень много проблем между Китаем и Вьетнамом по островам Спратли».

Глава государства отметил, что эти столкновения проявляются, например, в ситуации в Донбассе и Сирии. «Это уже открытое противостояние», — сказал Президент. 



Говоря о Сирии, белорусский лидер добавил, что в этой стране столкнулись интересы крупных держав: «Лоб в лоб стоят на позициях порой Россия, особенно Иран, и США».

«Точно так и в Украине. Мне кажется, что там бы, может быть, и был мир, если бы в этом противостоянии не были заинтересованы другие. Вы знаете, кто», — заявил Александр Лукашенко.

Президент также сказал о трениях между США и ЕС, которые связаны с поставками стали и алюминия, и использовании санкционной политики в решении тех или иных вопросов. «А что такое санкция? Это потеря денег, напряжение в обществе. Каждый защищает свои экономические интересы. Я боюсь, чтобы вот эти торговые и информационные войны не переросли где-то в горячее столкновение, особенно крупных держав, которые имеют определенные ядерные потенциалы. Вот тогда будет жарко всем», — отметил белорусский лидер. 



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Он также акцентировал внимание на том, что малые и средние государства, которых большинство, не должны, как флюгеры, следовать в русле политики крупных мировых игроков. «Мы должны проводить жесткую политику и вместе выступать за свои интересы», — уверен Президент.

Глава государства упомянул и о ситуации в Украине в плане перспектив развития геополитической обстановки в регионе. По словам белорусского лидера, в этом вопросе есть некоторая неопределенность. «Если Украина будет в НАТО — другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией «воевать со всеми», то это третья ситуация — еще более сложная. Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, — вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным», — сказал Президент.

Фото: БЕЛТА
 
 
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