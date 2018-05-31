В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко видит главную угрозу миру в столкновении крупных держав «Основная угроза, как я ее вижу, — столкновения интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение — это США с Китаем....

, — заявил Президент. —Глава государства отметил, что эти столкновения проявляются, например, в ситуации в Донбассе и Сирии.— сказал Президент.Говоря о Сирии, белорусский лидер добавил, что в этой стране столкнулись интересы крупных держав:— заявил Александр Лукашенко.Президент также сказал о трениях между США и ЕС, которые связаны с поставками стали и алюминия, и использовании санкционной политики в решении тех или иных вопросов.— отметил белорусский лидер.Он также акцентировал внимание на том, что малые и средние государства, которых большинство, не должны, как флюгеры, следовать в русле политики крупных мировых игроков.— уверен Президент.Глава государства упомянул и о ситуации в Украине в плане перспектив развития геополитической обстановки в регионе. По словам белорусского лидера, в этом вопросе есть некоторая неопределенность.— сказал Президент.Фото: