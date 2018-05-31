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Совет фонда Президента поддержит реставрацию в Коссово, Гольшанах и Крево
01.06.2018 16:12 — Разное | Беларусь Сегодня
Коссовский дворец Пусловских
Соответствующее решение совета фонда Президента по поддержке культуры и искусства закреплено распоряжением № 113рп "О поддержке культуры и искусства", сообщили sb.by в пресс-службе Главы государства.
Кревский замок, фото
Документом предусмотрено финансирование реализации этих трех проектов.
Гольшанский замок, фото Виталия Пивоварчика
"Принятие распоряжения будет содействовать сохранению памятников архитектуры и истории Беларуси на долгосрочный период, увеличению их туристического потенциала", - отметили в пресс-службе.
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Коссовский дворец Пусловских Соответствующее решение совета фонда Президента по поддержке культуры и искусства закреплено распоряжением № 113рп "О...
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