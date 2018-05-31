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Лукашенко: в природоохранной инспекции порядок должен быть железным
01.06.2018 16:12 — Разное | Беларусь Сегодня
Нового начальника, который сопровождал Президента в ходе посещения им погранзаставы «Дивин», Александр Лукашенко прилюдно напутствовал так:
- Порядок в инспекции должен быть наведен железный! Это совершенно не дело, когда президентская структура занимается не пойми чем. Между тем в ходе недавней поездки в Житковичи и Туров я уже рассказывал, сколько жалоб мне поступило от простых людей на действия отдельных - не скажу, что всех, есть там и порядочные сотрудники - работников инспекции. Так что вам в Государственной инспекции по охране животного и растительного мира предстоит навести, повторю, просто железный порядок.
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Нового начальника, который сопровождал Президента в ходе посещения им погранзаставы «Дивин», Александр Лукашенко прилюдно напутствовал так: - Порядок в...
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