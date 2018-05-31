Юрий Тертель стал новым начальником Госинспекции охраны животного и растительного мира

Сегодня Александр Лукашенко согласовал назначение нового начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Структуру возглавил Юрий Тертель. Ранее он занимал должность начальника Отдельной службы активных мероприятий или так называемого пограничного спецназа. Юрий Тертель присутствовал сегодня на пограничной заставе «Дивин» во время посещения её Президентом.