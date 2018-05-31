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В аварии на МКАД пострадали четыре человека
01.06.2018 16:17 — Разное | Аргументы и факты
Mercedes GL ехал в третьей полосе внутреннего кольца МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении Цны и столкнулся с автомобилем Peugeot, который при перестроении во вторую полосу снизил скорость, сообщает
В результате удара Peugeot отбросило во вторую полосу, где произошло очередное столкновение с Mercedes Gelandewagen. В результате французская иномарка вылетела за пределы проезжей части.
Водитель Peugeot, женщина 1983 года рождения и находящиеся на заднем сиденье дети (2012 и 2015 годов рождения), которые были в удерживающих устройствах, получили легкие травмы. Также пострадала 40-летняя пассажирка Peugeot.
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Инцидент произошел 31 мая около 19:40 на МКАД в белорусской столице.
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