В аварии на МКАД пострадали четыре человека

Mercedes GL ехал в третьей полосе внутреннего кольца МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении Цны и столкнулся с автомобилем Peugeot, который при перестроении во вторую полосу снизил скорость, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате удара Peugeot отбросило во вторую полосу, где произошло очередное столкновение с Mercedes Gelandewagen. В результате французская иномарка вылетела за пределы проезжей части.

Водитель Peugeot, женщина 1983 года рождения и находящиеся на заднем сиденье дети (2012 и 2015 годов рождения), которые были в удерживающих устройствах, получили легкие травмы. Также пострадала 40-летняя пассажирка Peugeot.