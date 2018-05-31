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Фестиваль национальных культур: три дня, 37 национальностей, 2,5 тысячи участников и сотни тысяч гостей –

01.06.2018 16:34 — Разное | ОНТ  
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Гродно – в ожидании праздника. Уже этим вечером здесь зазвучит Фестиваль национальных культур. По масштабам действия праздник уже сравнивают с карнавалом в Рио.

Три дня, 37 национальностей, 2,5 тысячи участников и сотни тысяч гостей – в этом году на празднике всерьёз намерены побить рекорды посещаемости. Пока же на центральных улицах вовсю идут последние приготовления к торжествам.

Гродно буквально живёт фестивалем. Все в ожидании праздника. Идут последние приготовления. С самого утра на улицах шумят репетиции, устанавливают оборудование и монтируют национальные подворья. Чтобы уже этим вечером достойно встретить больше 200 тысяч гостей.

Официально фестиваль откроют только после восьми вечера. Когда по центральной улице красочным шествием в костюмах пройдут представители диаспор. Но туристы и гости праздника уже наводнили улицы.

Уткарш Моди, турист (Индия): «Это отличный праздник. На время город становится таким многокультурным. Это очень здорово, можно в одном месте увидеть столько культур и окунуться в их традиции».

Свои площадки готовят и ремесленники со всей страны. Готовятся к фестивалю целый год, чтобы в первые выходные июня показать гостям свои работы.

Михаил Кукса, народный мастер: «Хотелось бы, чтобы фестиваль проходил почаще, а не один раз в два года. 16.20 – перебивка - 16.23 А потому что очень много людей очень много приезжих и вот они интересуются нашей культурой. У нас было бы еще больше возможностей показать это все».

В Гродно с обеда начали съезжаться и главные действующие лица – представители национальных диаспор. А их на этом фестивале – 37. Литовцы – наши ближайшие соседи – старейшие участники, не пропустили ни одного фестиваля. Чем будут удивлять, пока хранят в секрете, но народные песни и сладкий шакотис, обещают, будет обязательно.

Альфредас Кершис, председатель объединения литовцев «Витис»: «Это самая удивительная особенность Беларуси, когда народы могут общаться и никогда никаких нет, кроме симпатии, восхищения друг другом у нас нет. Поэтому этот фестиваль – гордость Беларуси».

В ближайшие часы все посетят свои подворья, чтобы навести там последний лоск и установить нужное оборудование. Ведь завтра стартует самый ответственный и самый вкусный эпизод праздника – приём гостей на национальных подворьях.

Самое большое в истории фестиваля подворье развернётся на площади Ленина. А она вмещает внимание около пяти тысяч человек. Такую территорию отдадут хозяевам праздника – белорусам. Показать всё то, чем богата наша культура, съедутся лучшие мастера и творческие коллективы со всей страны. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно – в ожидании праздника. Уже этим вечером здесь зазвучит Фестиваль национальных культур. По масштабам действия праздник уже сравнивают с карнавалом в Рио.
 
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