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Инсайдер показал, как будет выглядеть iPhone с 6,1-дюймовым экраном за 550 долларов

01.06.2018 16:26 — Разное | Tut.by  
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В сентябре компания Apple представит три новых смартфона — обновленный iPhone X, увеличенный iPhone X Plus и «бюджетный» iPhone с 6,1-дюймовым дисплеем. Известный точными прогнозами «поставщик утечек» @OnLeaks опубликовал рендеры с дизайном последнего.


Судя по изображениям и 360-градусному видео, смартфон выполнят из стекла. На задней стороне корпуса аппарата расположится одинарная основная камера с светодиодной вспышкой, спереди — экран с вырезом для системы 3D-распознавания лица с датчиками TrueDepth.




Ожидаемые размеры смартфона составляют 150,9×76,5×8,3 мм. Соотношение сторон дисплея — 19,5:9, диагональ — 6 или 6,1 дюйма. Ранее сообщалось, что панель выполнят по технологии LCD IPS. Более новая информация говорит об OLED-дисплее. Технологии 3D Touch, распознающей силу нажатия на экран, скорее всего, не будет.

Подробностей о «железе» аппарата пока немного. Скорее всего, устройство будет базироваться на новом процессоре Apple A12 (нынешний iPhone X работает на Apple A11) и получит технологию беспроводной зарядки. Возможно, гаджет также оснастят стереодинамиками.

По более ранним данным, ориентировочная цена гаджета составит от 550 до 650 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:

 
 
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