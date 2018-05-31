Прямые линии в Вороновском районе





4 июня с 11.00 до 12.00 начальник Вороновского района электрических сетей Андрей Александрович Конон по телефону 2-14-90 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.

6 июня с 11.00 до 13.00 начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Иванович СИНЯВСКИЙ по телефону 8-0512-79-71-86 проведет прямую линию.

6 июня с 10.00 до 11.00 директор коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитального строительства «Вороновского района» Петр Марьянович Брейво по телефону 2-19-34 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.

7 июня с 9.00 до 10.00 начальник Вороновского РГС ПУ «Лидагаз» Ян Брониславович Метелица по телефону 2-09-04 проведет прямую линию по вопросам газоснабжения.