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Вести Вороновщины

01.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Благородно звучал саксофон

Три диплома лауреатов III степени привезли воспитанники Вороновской ДШИ с III открытого регионального фестиваля-конкурса «Шанс». Их получили учащиеся по классу саксофона Ярослав Ластовский, Роберт Козловский, Никита Рачинский (на снимке) в  номинации «Деревянные духовые инструменты». Грамотой за высокое педагогическое мастерство награжден учитель конкурсантов В.С. Наркун.

Через месяц Ярослав Ластовский добавил в копилку побед Вороновской ДШИ еще одну — диплом лауреата II степени республиканского фестиваля-конкурса детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский венок»).

Вести Вороновщины

В призерахрадунцы

Призовых мест удостоены работы радунских школьников, принимавшие участие в областном этапе конкурса творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси». Второе место — у шестиклассницы Анны Войткун за фотоработы  о семейном отдыхе и туризме в Беларуси. Третье — у  восьмиклассницы Ангелины Жегздринь, представившей видеопроект об учителе истории Радунской СШ И.И. Фесенко в номинации «Мастер своего дела».

Новые имена на олимпе знаний

В начале недели стали известны итоги областной олимпиады для учащихся 2-й ступени образования. Школьники района завоевали 8 дипломов. Два II степени по географии — у Марии Мухлядо из Беняконской СШ (учитель В.В. Мицкевич) и Дмитрия Лемантовича из Вороновской СШ (учитель И.В. Василькова). Диплом 2-й степени по обществоведению — у девятиклассницы этой же школы Анастасии Ромашко (учитель Т.А. Пушненкова), диплом III степени по немецкому языку — у Ангелины Светлович из Жирмунской СШ (учитель А.И. Родион). Результативных выступлений по трудовому обучению четыре. Диплом I степени — у Артема Тункеля из Больтишской БШ (учитель И.И. Амбражук), 2-й степени — у Егора Цыронка из Дотишской СШ (учитель И.И. Амбражук) и Надежды Пискун из Радунской СШ (учитель Т.Г. Пискун), III степени — у Анастасии Креч из Вороновской СШ (учитель А.Ф. Маркевич).

Берегите земли родники!

25 мая одиннадцатиклассница Погородненской СШ Марта Ладыш выступила с докладом на VII республиканской научно-практической конференции «Приоритеты экологии — приоритеты будущего», организованной Гродненской районной организацией ОО «Белорусский союз женщин». Традиционно ее участниками становятся  кандидаты наук, преподаватели и студенты, учащиеся школ, работники учреждений культуры, представители местной власти, общественных организаций. В Год малой родины особое внимание было уделено вопросам экологического воспитания и образования, проведению мероприятий по сохранению экологической устойчивости населенных пунктов и исторической памяти в сельской местности. Темой выступления Марты было изучение, благоустройство и сохранение природных родников на погородненской земле.

За владение словом

25 мая на областном конкурсе исполнителей разговорного жанра успешно выступили две школьницы нашего района. Милана Дудко (Начский культурно-краеведческий центр) и Маргарита Кастюкевич (Заболотский центр культуры и досуга) вернулись из Гродно с дипломами за высокое мастерство владения словом.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
Теги: Гродно
 
 
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Благородно звучал саксофон Три диплома лауреатов III степени привезли воспитанники Вороновской ДШИ с III открытого регионального фестиваля-конкурса «Шанс». Их...
 
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