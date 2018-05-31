ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Земле даруют силу, а хлеборобам — ниву

01.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Уважаемые работники и ветераны мелиоративной отрасли района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем мелиоратора!

Вы были и остаетесь надежными партнерами аграриев, решая совместно с ними вопросы по увеличению сельскохозяйственных угодий и улучшению их плодородия. Благодаря вашему труду возрождается и облагораживается наша земля, богатеет природа родного края, сотни гектаров мелиорированных земель включены в хозяйственный оборот.

Уверены, что осознавая важность и востребованность своей каждодневной созидательной работы, вы будете стремиться достигать новых профессиональных успехов.

 Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям, успехов в работе!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

Земле даруют силу, а хлеборобам — ниву

День мелиоратора — праздник людей, чьим трудом возрождается и облагораживается земля. Людей твердых духом, с крепкой силой воли. Врачеватели земли работают на открытом воздухе, в жару и холод, стойко перенося неудобства в то время, как заданных темпов, бывает, не выдерживает техника. Человек с другим характером и не сможет задержаться в профессии, уверены работники Вороновского предприятия мелиоративных систем. И с отдачей трудятся там, где не ступала нога человека, где болота да буреломы, непроходимые заросли, опасные зоны. В канун профессионального праздника о производственных буднях рассказал директор ПМС Станислав Бурч:

— Наша главная задача — дать земле новую жизнь, увеличить мощность лугов и пастбищ, вернуть в рабочий строй заросшие кустарником земли, бросовые участки. В 2017 году мелиоративные виды работ принесли организации 949,1 тыс. рублей, а за пять месяцев текущего — 308,6 тысячи. К слову, всего в прошлом году было выполнено работ на сумму 1 781,9 тыс. рублей, что составило 129% к уровню 2016-го, а за пять месяцев текущего — 407 тысяч.

Сегодня наши основные силы задействованы на реконструкции мелиоративной системы «Можейки». Из выделенных областным бюджетом 400 тыс. рублей уже освоено 250 тысяч. Две бригады под руководством прорабов Казимира Крисенеля (на снимке 1) и Виталия Селиверстова (на снимке 2) закончили очистку каналов и корчевку кустарников, параллельно проводят пахоту, дисковку, планировку и укладку дренажа. Со знанием дела здесь трудятся механизаторы, экскаваторщики, бульдозеристы: Валерий Фурман, Виктор Ульбин, Иван Козловский, Станислав Кавчуга, Дмитрий Колябин, Леонид Войтеховский, Антон Дайлидко, Константин Холявский, Рышард Эйсмонт, Иван Богданец и другие.


Земле даруют силу, а хлеборобам — ниву

Мы не привыкли делить объекты на важные и не очень. Все ответственные. Взять хотя бы окашивание каналов, их общая протяженность составляет 1 854 километра. Порядок на земле должен быть всегда. Его обеспечивают три бригады. На своих участках трудятся Марьян Дайлидко, Александр Бандалевич, Мечислав Синявский, Денис Прокопович, Чеслав Садовский, Павел Стефанович, Юрий Скребец, Александр Власенко (на снимке 3) и др.


Земле даруют силу, а хлеборобам — ниву

Мы выполняем не только мелиоративные работы. Во время посевных и уборочных кампаний приходим на помощь аграриям района. Наши давние партнеры — экспериментальные базы «Октябрь» и «Погородно», КСУП «Больтишки» и «Элит-Агро Больтиники». И вообще, не стоим на месте, сами ищем работу. Ведь будет она — будет прибыль, вырастет зарплата у наших тружеников. Большую помощь в этом деле оказывает руководство района. Хорошие результаты в нашей деятельности возможны и потому, что в любых начинаниях можно рассчитывать на профессионализм, ответственность работников администрации: Натальи Наривончик, Александра Янкевича, Юрия Струкеля, Елены Юролайть, Ярослава Дулько, Валентины Вербель, Кристины Валюкевич и других (на снимке 4).


Земле даруют силу, а хлеборобам — ниву

Нужно сказать, что ни один профессиональный праздник не обходится без наград за добросовестный труд. Грамоты «Гродномелиоводхоз» удостоены исполняющий обязанности главного инженера Артур Пилипайть, водитель Иван Шимак и экскаваторщик Виктор Левдорович, Благодарственного письма райсовета депутатов — экскаваторщик Иван Бандалевич, прораб Виталий Селиверстов и механизатор Франц Кель. Грамоты райкома профсоюза работников АПК вручены экономисту Ирине Фурман и экскаваторщику Мирославу Трунцу, а Почетные грамоты ПМС и профсоюза первички предприятия — четырнадцати работникам. С праздником вас, коллеги и ветераны отрасли! Мира и благополучия в домах, успехов в труде, а нашему предприятию — процветания!

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

УНП 500026456.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые работники и ветераны мелиоративной отрасли района! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем мелиоратора! Вы были и...
 
Новости дня
Новости разные
 
ВЭБ планирует сократить до 50% штата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика