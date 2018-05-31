Земле даруют силу, а хлеборобам — ниву

Уважаемые работники и ветераны мелиоративной отрасли района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем мелиоратора!

Вы были и остаетесь надежными партнерами аграриев, решая совместно с ними вопросы по увеличению сельскохозяйственных угодий и улучшению их плодородия. Благодаря вашему труду возрождается и облагораживается наша земля, богатеет природа родного края, сотни гектаров мелиорированных земель включены в хозяйственный оборот.

Уверены, что осознавая важность и востребованность своей каждодневной созидательной работы, вы будете стремиться достигать новых профессиональных успехов.

Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям, успехов в работе!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.





День мелиоратора — праздник людей, чьим трудом возрождается и облагораживается земля. Людей твердых духом, с крепкой силой воли. Врачеватели земли работают на открытом воздухе, в жару и холод, стойко перенося неудобства в то время, как заданных темпов, бывает, не выдерживает техника. Человек с другим характером и не сможет задержаться в профессии, уверены работники Вороновского предприятия мелиоративных систем. И с отдачей трудятся там, где не ступала нога человека, где болота да буреломы, непроходимые заросли, опасные зоны. В канун профессионального праздника о производственных буднях рассказал директор ПМС Станислав Бурч:

— Наша главная задача — дать земле новую жизнь, увеличить мощность лугов и пастбищ, вернуть в рабочий строй заросшие кустарником земли, бросовые участки. В 2017 году мелиоративные виды работ принесли организации 949,1 тыс. рублей, а за пять месяцев текущего — 308,6 тысячи. К слову, всего в прошлом году было выполнено работ на сумму 1 781,9 тыс. рублей, что составило 129% к уровню 2016-го, а за пять месяцев текущего — 407 тысяч.

Сегодня наши основные силы задействованы на реконструкции мелиоративной системы «Можейки». Из выделенных областным бюджетом 400 тыс. рублей уже освоено 250 тысяч. Две бригады под руководством прорабов Казимира Крисенеля (на снимке 1) и Виталия Селиверстова (на снимке 2) закончили очистку каналов и корчевку кустарников, параллельно проводят пахоту, дисковку, планировку и укладку дренажа. Со знанием дела здесь трудятся механизаторы, экскаваторщики, бульдозеристы: Валерий Фурман, Виктор Ульбин, Иван Козловский, Станислав Кавчуга, Дмитрий Колябин, Леонид Войтеховский, Антон Дайлидко, Константин Холявский, Рышард Эйсмонт, Иван Богданец и другие.







Мы не привыкли делить объекты на важные и не очень. Все ответственные. Взять хотя бы окашивание каналов, их общая протяженность составляет 1 854 километра. Порядок на земле должен быть всегда. Его обеспечивают три бригады. На своих участках трудятся Марьян Дайлидко, Александр Бандалевич, Мечислав Синявский, Денис Прокопович, Чеслав Садовский, Павел Стефанович, Юрий Скребец, Александр Власенко (на снимке 3) и др.







Мы выполняем не только мелиоративные работы. Во время посевных и уборочных кампаний приходим на помощь аграриям района. Наши давние партнеры — экспериментальные базы «Октябрь» и «Погородно», КСУП «Больтишки» и «Элит-Агро Больтиники». И вообще, не стоим на месте, сами ищем работу. Ведь будет она — будет прибыль, вырастет зарплата у наших тружеников. Большую помощь в этом деле оказывает руководство района. Хорошие результаты в нашей деятельности возможны и потому, что в любых начинаниях можно рассчитывать на профессионализм, ответственность работников администрации: Натальи Наривончик, Александра Янкевича, Юрия Струкеля, Елены Юролайть, Ярослава Дулько, Валентины Вербель, Кристины Валюкевич и других (на снимке 4).







Нужно сказать, что ни один профессиональный праздник не обходится без наград за добросовестный труд. Грамоты «Гродномелиоводхоз» удостоены исполняющий обязанности главного инженера Артур Пилипайть, водитель Иван Шимак и экскаваторщик Виктор Левдорович, Благодарственного письма райсовета депутатов — экскаваторщик Иван Бандалевич, прораб Виталий Селиверстов и механизатор Франц Кель. Грамоты райкома профсоюза работников АПК вручены экономисту Ирине Фурман и экскаваторщику Мирославу Трунцу, а Почетные грамоты ПМС и профсоюза первички предприятия — четырнадцати работникам. С праздником вас, коллеги и ветераны отрасли! Мира и благополучия в домах, успехов в труде, а нашему предприятию — процветания!

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

УНП 500026456.