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Звучали голоса границы

01.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Звучали голоса границы

Информационно-пропагандистскую встречу провели военнослужащие Лидского погранотряда в Вороново.

Жителям поселка, собравшимся в районном центре культуры и народного творчества, был продемонстрирован документальный фильм о стражах границы, несущих службу в подразделениях Лидского погранотряда. Большая его часть снималась на территории нашего района, что вполне закономерно. На этом участке ответственности ситуация бывает особенно напряженной. О роли местных жителей в решении задач по охране рубежей напомнил собравшимся заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Лидского погранотряда Андрей Пекарь.

Продолжением встречи стала концертная программа военного оркестра Лидского погранотряда. Коллектив в этом году отметил 20-летие. Третий год им руководит наш земляк, выпускник Вороновской школы Иван Бенкевич. Он играет в оркестре двенадцать лет, прошел путь от помощника солиста до начальника. Военный дирижер готовит концертную программу, руководит процессом выступления, задавая темп, характер, баланс звучания духовым и ударным инструментам. Репертуар оркестра весьма разнообразный, в нем сочетаются патриотические песни, военные марши, вальсы, классическая инструментальная и современная эстрадная музыка. Но что б ни исполнял коллектив этого военного оркестра, слушателя впечатляет гармония и парадная торжественность звучания композиций, профессионализм исполнителей.  В очередной раз оркестранты-пограничники  подарили жителям Вороново возможность насладиться хорошей музыкой.


Звучали голоса границы

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.    

 
 
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Информационно-пропагандистскую встречу провели военнослужащие Лидского погранотряда в Вороново. Жителям поселка, собравшимся в районном центре культуры и...
 
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