Звучали голоса границы





Информационно-пропагандистскую встречу провели военнослужащие Лидского погранотряда в Вороново.

Жителям поселка, собравшимся в районном центре культуры и народного творчества, был продемонстрирован документальный фильм о стражах границы, несущих службу в подразделениях Лидского погранотряда. Большая его часть снималась на территории нашего района, что вполне закономерно. На этом участке ответственности ситуация бывает особенно напряженной. О роли местных жителей в решении задач по охране рубежей напомнил собравшимся заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Лидского погранотряда Андрей Пекарь.

Продолжением встречи стала концертная программа военного оркестра Лидского погранотряда. Коллектив в этом году отметил 20-летие. Третий год им руководит наш земляк, выпускник Вороновской школы Иван Бенкевич. Он играет в оркестре двенадцать лет, прошел путь от помощника солиста до начальника. Военный дирижер готовит концертную программу, руководит процессом выступления, задавая темп, характер, баланс звучания духовым и ударным инструментам. Репертуар оркестра весьма разнообразный, в нем сочетаются патриотические песни, военные марши, вальсы, классическая инструментальная и современная эстрадная музыка. Но что б ни исполнял коллектив этого военного оркестра, слушателя впечатляет гармония и парадная торжественность звучания композиций, профессионализм исполнителей. В очередной раз оркестранты-пограничники подарили жителям Вороново возможность насладиться хорошей музыкой.







Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.