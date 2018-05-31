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Прогноз на лето — отличный отдых

01.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Прогноз на лето — отличный отдых

Первый день лета на Вороновщине ознаменован началом сезона в детском оздоровительном лагере «Ромашка». С чемоданами, увесистыми сумками шумной гурьбой сюда заехали первые отдыхающие.


Прогноз на лето — отличный отдых
Прогноз на лето — отличный отдых
Прогноз на лето — отличный отдых

Ни дня впустую, решили взрослые и, конечно, дети. В Вороновском районе пятьдесят семь лагерей, от профильных до пришкольных, за время предстоящих летних каникул примут 1 600 ребятишек. В «Ромашке» восполнить силы и здоровье за четыре смены смогут 300 мальчишек и девчонок. Пока некоторые находятся в поиске подходящего варианта для отдыха, воспитанники Радунской школы-интерната уже располагаются в «ромашковых» домиках. Преференции стать первооткрывателями — и ребятам из многодетных семей. Ведь у их родителей в разы больше забот и хлопот с приходом каникул. Комфортные домики, пятиразовое питание, правильный распорядок дня, разнообразные познавательные, спортивные, развлекательные мероприятия… И самое главное — дети будут находиться в безопасности и под присмотром взрослых, но при этом поучатся быть самостоятельными.


Прогноз на лето — отличный отдых
Прогноз на лето — отличный отдых
Прогноз на лето — отличный отдых

Надо сказать, что перед открытием сезона в лагере пришлось поработать не только работникам отдела образования, спорта и туризма. Свою помощь предложили многие организации района. Технической наладкой и проведением профизмерений электроустановок и сетей, ремонтом уличного освещения, установкой розеток в здании клуба занимались специалисты из «Сельхозэнерго». Ремонт пешеходных дорожек на территории лагеря, обслуживание подъездной дороги Вороново-Переганцы — забота ДРСУ-120. Металлический забор по периметру отремонтирован работниками Вороновской сельхозтехники. Косметическим ремонтом в танцевальном зале клуба занималось КСУП «экспериментальная база «Октябрь». А вот труженики из сельхозпредприятий «Дотишки» и «Элит-Агро Больтиники» положили плитку в коридоре столовой и ее подсобном помещении. Под теневыми навесами, которые соорудили работники КСУП «Мисевичи» и «Больтишки», дети будут прятаться от обжигающих лучей солнца. Все старались, чтобы ребятишкам отдыхалось комфортно и безопасно. На подготовку лагеря израсходовано около 12 000 рублей из средств районного бюджета, 1 904 рубля на эти цели направило Гродненское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Первого июня в районе открылись еще два пункта отдыха для детей. Тридцать заболотских и клайшанских школьников выбрали для себя спортивно-оздоровительный профиль в лагере с круглосуточным пребыванием «Олимпиец». А на базе Вороновского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации уже действует лагерь с дневным пребыванием «Улыбка» для ребят с ограниченными возможностями. Буквально на днях почти во всех школах района педагоги организуют отдых ребят в дневное время. И это только начало. Отличных каникул, детишки!

Галина ШЛЕМПО.

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Первый день лета на Вороновщине ознаменован началом сезона в детском оздоровительном лагере «Ромашка». С чемоданами, увесистыми сумками шумной гурьбой сюда...
 
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