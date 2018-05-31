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С восторгом встретили зрители парад колясок

01.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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С восторгом встретили зрители парад колясок

Хоть «Парад колясок, велосипедов и не только…» проходит в Вороново уже четвертый год, не перестаешь удивляться фантазии и креативности наших пап и мам. И конечно же, умиляться их непосредственным малышам. В этот раз на подиуме летней эстрады зрителей удивляли семьи Граблис, Мисюро, Сальманович, Мантуровых, Гайдис и Махало.

Важно шествовали «маленькие мамочки» — Арина Граблис и Валерия Сальманович. В небольших, искусно украшенных колясочках, которыми они бережно управляли, мирно «спали» доченьки-куколки. Под чутким взором родителей Юлии и Павла Гайдисов зажег крутой ди-джей Егор. «На скорой помощи» прибыла Арина Махало вместе с мамой Дианой. Сказочную тематику для своих колясок выбрали Маргарита Мантурова вместе с детьми Полиной, Глебом и Софией, которые интересно обыграли «Дюймовочку», Жанна Сальманович с сыном Маратом — «Чебурашка и Крокодил Гена». А также маленький король Денис Граблис с мамой Ириной. Последние три семьи были признаны победителями мероприятия.

P.S. Организатор мероприятия — РК ОО «БРСМ» — благодарит за помощь спонсоров: магазин компьютерной техники «Окей», салон печати «А-принт», индивидуальных предпринимателей Ивана Синкевича и Елену Мушинскую.


С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок
С восторгом встретили зрители парад колясок

 
 
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Хоть «Парад колясок, велосипедов и не только…» проходит в Вороново уже четвертый год, не перестаешь удивляться фантазии и креативности наших пап и мам. И конечно...
 
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