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Singapore Airlines запустит рекордный по продолжительности беспересадочный авиарейс
Авиакомпания Singapore Airlines планирует запустить в октябре авиарейс, который станет самым продолжительным в мире. Он свяжет Сингапур с Нью-Йорком, а время в полёте составит 19 часов.
Расстояние между аэропортом Сингапура и аналогичным сооружением «Ньюарк Либерти» в Нью-Йорке составляет 15 329 километров. На данный момент самый длительный беспересадочный перелёт осуществляет Qatar Airways из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия). Воздушная трасса этого рейса имеет протяжённость 13 600 километров.
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Авиакомпания Singapore Airlines планирует запустить в октябре авиарейс, который станет самым продолжительным в мире. Он свяжет Сингапур с Нью-Йорком, а время в полёте...
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