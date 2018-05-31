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«Голден Стэйт» обыграл в овертайме «Кливленд» в первом матче финала плей-офф НБА
В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации – время финала. В первом матче «Голден Стэйт» на домашней площадке обыграл в овертайме «Кливленд» – 124:114.
У гостей был отличный шанс одержать победу, но курьёзный случай в концовке основного времени матча помешал «Кавальерс». За 4,7 десятых секунды до конца четвёртой четверти при счёте 107:107 разыгрывающий Джордж Хилл не попал с линии штрафных. Подбор остался за «Кливлендом», однако защитник Джей Ар Смит решил, что его команда выигрывает, вместо победного броска увёл мяч в середину площадки. В овертайме «Голден Стэйт» без проблем одолел соперника.
Самым результативным игроком матча стал лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс, который записал на свой счёт 51 очко.
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В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации – время финала. В первом матче «Голден Стэйт» на домашней площадке обыграл в овертайме «Кливленд» – 124:114.
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