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Александра Саснович вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде
Белоруска вместе с китаянкой Дуань Инъин в непростом поединке победила украинско-австралийский дуэт Надежда Киченок – Анастасия Родионова – 6:4, 1:6, 6:4.
В одиночном разряде «Ролан Гаррос» Александра Саснович завершила выступление во втором круге, уступив бельгийке Кики Бертенс – 4:6, 2:6.
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Белоруска вместе с китаянкой Дуань Инъин в непростом поединке победила украинско-австралийский дуэт Надежда Киченок – Анастасия Родионова – 6:4, 1:6, 6:4.
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