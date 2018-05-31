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Десять человек получили ожоги из-за взрыва в торговом центре в Иркутске
Появились шокирующие кадры взрыва в иркутском торговом центре «КомсоМОЛЛ».
Видно, как во время праздника воспламеняется газ, который использовали для химических опытов. Пламя мгновенно перебрасывается на посетителей – среди них в основном дети. В результате десять человек получили ожоги.
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Появились шокирующие кадры взрыва в иркутском торговом центре «КомсоМОЛЛ».
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