​Десять человек получили ожоги из-за взрыва в торговом центре в Иркутске

Появились шокирующие кадры взрыва в иркутском торговом центре «КомсоМОЛЛ».

Видно, как во время праздника воспламеняется газ, который использовали для химических опытов. Пламя мгновенно перебрасывается на посетителей – среди них в основном дети. В результате десять человек получили ожоги.