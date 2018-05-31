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Футбольный мастер-класс в невесомости провели российские космонавты
Космонавты с белорусскими корнями Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели тренировку по футболу в невесомости.
Задача оказалась не из простых. В условиях гравитации очень сложно ударить ногой по мячу. Для игры космонавты использовали официальный мяч мирового первенства по футболу, который откроется в России уже через две недели.
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Космонавты с белорусскими корнями Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели тренировку по футболу в невесомости.
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