​Футбольный мастер-класс в невесомости провели российские космонавты

Космонавты с белорусскими корнями Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели тренировку по футболу в невесомости.

Задача оказалась не из простых. В условиях гравитации очень сложно ударить ногой по мячу. Для игры космонавты использовали официальный мяч мирового первенства по футболу, который откроется в России уже через две недели.