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Посещение лесов запретили почти во всех районах Брестской области
01.06.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
В Брестской области в 13 из 16 районов запрещено посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николай Кривицкий.
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Первыми в регионе такие решения приняли
Введенные меры запрещают посещение лесного фонда гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушителям запрета может грозить от предупреждения до штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).
В регионе на протяжении двух недель отсутствуют осадки. В связи с сухой погодой лесная охрана работает в усиленном режиме. В лесхозах принимаются повышенные меры, организовано регулярное патрулирование.
С начала пожароопасного периода в лесах Брестской области зафиксировано около 50 возгораний.
Большинство произошли по вине граждан, которые пренебрегают правилами пожарной безопасности.
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В Брестской области в 13 из 16 районов запрещено посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе...
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