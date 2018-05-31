Убивший в новогоднюю ночь коллегу житель Жабинки приговорен к 16 годам колонии

Брестский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.



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Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

На скамье подсудимых - житель Жабинки 1998 года рождения. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. С обвиняемого взыскана денежная компенсация морального вреда в пользу потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось БЕЛТА, преступление было совершено ночью 31 декабря 2017 года. После новогоднего корпоратива житель Жабинки продолжил отмечать праздник в квартире своего брестского коллеги 1978 года рождения. Там между мужчинами возник конфликт, в результате которого гость нанес хозяину множество ударов ножом. От полученных травм пострадавший скончался на месте. С целью замести следы преступления фигурант устроил поджог в квартире, уничтожив и повредив имущество.