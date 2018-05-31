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Белтелеком уведомляет о том, что некоторые сервисы сегодня недоступны
01.06.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с проведением плановых работ в период с 22-00 31.05.2018 до 23-00 01.06.2018 абонентам РУП «Белтелеком» будут недоступны следующие сервисы:
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Возможно также некорректное отображение баланса в кабинете пользователя и в приложении «Мой Белтелеком».
Обращаем внимание, что платежи, осуществленные в данный период, будут зачислены на лицевые счета не ранее 23-00 01.06.2018. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Справки по телефонам 97 42 35, 22 12 12
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В связи с проведением плановых работ в период с 22-00 31.05.2018 до 23-00 01.06.2018 абонентам РУП «Белтелеком» будут недоступны следующие сервисы: фото - hodite.com смена...
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