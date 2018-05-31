Новый стрит-арт во дворе на бульваре Космонавтов - и тема соответствующая

Во дворе дома по бульвару Космонавтов, 116 в Бресте на здании газораспределительной подстанции появился новый стрит-арт: рисунок на космическую тему, и связанный с безопасностью.



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Автор — известная брестская уличная художница Леонида (Лёня) Василькович, ранее она уже радовала нас подобными композициями в других местах города.



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Именно такие мелочи украшают город и делают неповторимым каждый отдельный дворик.



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