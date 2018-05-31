Брестских гандболистов чествовали руководители области и города

В торжественной обстановке прошла сегодня церемония чествования чемпионов Республики Беларусь по гандболу среди мужских команд в сезоне 2017/2018 «Брестский гандбольный клуб им. А.П.Мешкова».



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Открывая мероприятие, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, отметил, что такие убедительные победы команды, как выход в плей-офф в Лиге чемпионов из сильной группы, попадание в «Финал четырех» в SEHA-лиге и четвертое место в решающей стадии, а также завоевание в 10-ый раз золотых медалей в матче чемпионата страны говорят об исключительном мастерстве и высочайшем профессионализме брестских гандболистов. Этот триумф – образец для подражания для спортсменов не только области и города, но и всей страны.

Глава региона поздравил весь состав гандбольного клуба и пожелал реализации ваших замыслов и начинаний, а также новых успехов и первых мест на спортивных и жизненных пьедесталах.



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Поздравил «мешковцев» и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. После слов благодарности глава исполнительной власти дал актуальную установку спортсменам: в рамках грядущего 1000-летия не сдавать позиций, оставаться лучшими из лучших и продолжать радовать своих многочисленных болельщиков спортивными триумфами.



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В ходе мероприятия спортсмены, тренеры и представители администрации клуба получили сегодня почетные грамоты и благодарственные письма от руководителей области и города.



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Торжественная церемония завершилась фотографированием с чемпионами Республики Беларусь по гандболу среди мужских команд в сезоне 2017/2018 «Брестский гандбольный клуб им. А.П.Мешкова».



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