Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области в январе-апреле выросли на 13,7%

Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области за январь-апрель составили Br412,8 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7%, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области в понедельник.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога - Br129,8 млн (31,4%), налога на добавленную стоимость – Br57 млн (13,8%), налога на прибыль - Br38,4 млн (9,3%), акцизов – Br28,4 млн (6,9%).

В рейтинге крупнейших плательщиков области за январь-апрель 10 организаций - РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод", ЗАО "Бобруйский бровар", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", РУП "Могилевоблгаз", филиал ООО "Евроторг" в г.Могилеве, ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт", ОАО "Красный пищевик", ЗАО "Завод полимерных труб".

"Ими уплачено в бюджет 26% общих поступлений в консолидированный бюджет области", - отметили в пресс-центре.

По данным инспекции МНС, в структуре налоговых поступлений в бюджет области лидируют организации государственного сектора экономики. На их долю приходится 63,9% общих поступлений (Br263,7 млн).

Организации негосударственного сектора внесли в бюджет Br118 млн (28,5%), индивидуальные предприниматели - Br19,2 млн (4,7%), физические лица – Br11,9 млн (2,9%).