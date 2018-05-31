|
Трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Кобрине
Днем 31 мая в Кобрине из окна пятого этажа выпал 3-летний ребенок, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
"Было установлено, что в этот день ребенок находился в квартире со своими братом, сестрой, матерью и тетей. Мать детей контроль за их поведением не осуществляла, находясь с ними в комнате, а тетя находилась в кухне. В это время трехлетний ребенок забрался на стол, стоящий у окна, затем на подоконник и, зацепившись за горшок с комнатным растением, выпал в открытое окно", - рассказали в СК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 31 мая в Кобрине из окна пятого этажа выпал 3-летний ребенок, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)