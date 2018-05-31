ВЭБ планирует сократить до 50% штата

Внешэкономбанк (ВЭБ), председателем которого в конце мая стал бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, планирует сократить до 50% штата, или около 900 человек, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, численность персонала планируется снизить до 1 тыс. человек. Сокращения коснутся сотрудников всех уровней, будут не одномоментными, а постепенными, чтобы у работников было время определиться со своим будущим.

В пресс-службе ВЭБа подтверждают планы по оптимизации: сокращения будут на уровне 40-50% от штатной численности. По данным квартального отчета ВЭБа, средняя численность сотрудников в 2017 году - 1,8 тыс. человек. Фонд заработной платы составил 7,1 млрд рублей.

Один из источников "Коммерсанта" указал, что планы по оптимизации персонала были разработаны при бывшем руководителе ВЭБа Сергее Горькове, который намеревался сократить около 350 человек. И.Шувалов решил форсировать эти планы, чтобы сократить издержки ВЭБа. Сокращения коснутся центрального аппарата, но в перспективе оптимизация произойдет и в "дочках" госкорпорации, уточнил один из собеседников издания.

В ВЭБе изданию пояснили, что решение о сокращении штата было "принято по итогам аудита текущего состояния госкорпорации, с привлечением внутренней экспертизы и специалистов". Так как ВЭБ существенно меняет подход к бизнесу и проблемным активам, некоторые функции при этом могут стать избыточными для института развития.

В прошлом году ВЭБ получил чистый убыток по РСБУ в размере 200,4 млрд рублей против убытка в 128,1 млрд рублей за 2016 год. Чистый убыток госкорпорации по МСФО в 2017 году составил 288 млрд рублей, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом.

В Беларуси действует дочерний банк ВЭБа – ОАО "Банк БелВЭБ", в котором российской корпорации принадлежит 97,52% акций. Банк имеет 17 отделений, в том числе 5 региональных отделений в областных городах, 3 отделения в г. Минске, 9 отделений в крупных городах страны, а также 15 расчетно-кассовых центров и 21 центр розничного бизнеса.

Активы ОАО "Банк БелВЭБ" по МСФО на начало 2018 года составили Br4,15 млрд, увеличившись за год на5,1%. Чистая прибыль банка уменьшилась на 35,3% до Br44,05 млн.